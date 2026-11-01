Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Daniel Carreño destacó de Nacional "mucha actitud" y "un poco de fútbol" como claves del vital triunfo ante Danubio

El entrenador tricolor analizó en breves segundos el triunfo de su equipo contra Danubio en Jardines

1 de noviembre de 2026 18:56 hs
Daniel Carreño

Daniel Carreño

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Nacional, Daniel Carreño, reconoció que su equipo tuvo "poco fútbol" para ganarle este domingo a Danubio y mantenerse en la pelea por la conquista del Torneo Clausura.

Carreño dio una nota de una sola pregunta a la televisión antes de dejar Jardines, en un ambiente caldeado por el descenso de los locales y actitudes provocadoras de la hinchada de Nacional que colgaron una bandera con la letra B, en alusión al descenso de Danubio.

"El partido se jugó con mucha intensidad, con un poco de caos, situaciones de los dos equipos que necesitaban ganar porque el empate no le servía a nadie. Lo encontramos sobre el final, en el primer tiempo jugamos muy bien, por errores nuestros recibimos el gol. Pero ahí vamos con mucho sacrificio, mucha actitud, con un poco de fútbol. Ahí vamos, luchando", expresó.

Danubio 1-2 Nacional: doblete de Maxi Gómez que mantiene al tricolor en la pelea del Torneo Clausura y manda al franjeado al descenso

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Nacional sobre Danubio

"Nosotros tenemos que ganar, nada más que ganar y por suerte ganamos", agregó.

El miércoles, Nacional jugará contra Ferro Carril de Salto en el estadio Artigas de Paysandú, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Las más leídas

A dos semanas del clásico Argentina vs Uruguay, Federico Valverde está lesionado, no juega hoy con Real Madrid y Diego Forlán lo sigue de cerca

Danubio 1-2 Nacional: doblete de Maxi Gómez que mantiene al tricolor en la pelea del Torneo Clausura y manda al franjeado al descenso

El presente de Diego Aguirre en Peñarol: cena este lunes con los campeones de la Copa Libertadores 1987, y al otro día se concentra en el interior del país

A qué hora juegan hoy Danubio vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo

Temas

Daniel Carreño Nacional Danubio Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos