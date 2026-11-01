Daniel Carreño destacó de Nacional "mucha actitud" y "un poco de fútbol" como claves del vital triunfo ante Danubio

El entrenador de Nacional, Daniel Carreño, reconoció que su equipo tuvo "poco fútbol" para ganarle este domingo a Danubio y mantenerse en la pelea por la conquista del Torneo Clausura.

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Con dos goles de Maximiliano Gómez, el tricolor venció 2-1 al franjeado en Jardines y lo mandó al descenso.

Carreño dio una nota de una sola pregunta a la televisión antes de dejar Jardines, en un ambiente caldeado por el descenso de los locales y actitudes provocadoras de la hinchada de Nacional que colgaron una bandera con la letra B, en alusión al descenso de Danubio.

"El partido se jugó con mucha intensidad, con un poco de caos, situaciones de los dos equipos que necesitaban ganar porque el empate no le servía a nadie. Lo encontramos sobre el final, en el primer tiempo jugamos muy bien, por errores nuestros recibimos el gol. Pero ahí vamos con mucho sacrificio, mucha actitud, con un poco de fútbol. Ahí vamos, luchando", expresó.