Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: ¿Cómo se definen los ascensos ante igualdad de puntos en la Tabla Anual?

Con un polémico empate entre Plaza Colonia y Miramar Misiones -perjudicado por un insólito gol anulado- se terminó el domingo la fecha 25 de la Segunda División Profesional en la que ya se definieron los seis equipos que disputarán el ascenso pero aún queda lo más importante por definirse: el campeón, las dos plazas directas para Primera división y las restantes posiciones para los playoffs.

Los dos primeros ascienden directo y los ubicados del tercer al sexto lugar van a playoffs por un tercer ascenso. Fénix tiene asegurado su lugar en playoffs como campeón del Competencia.

Plaza Colonia, Rentistas, Atenas, Colón y Oriental llegan a la última fecha con chances de subir directamente.

Luego de que rechazaran su nueva propuesta, los clubes de la C aceptaron quitar los descensos de Segunda y jugar un repechaje: qué falta para que se concrete el cambio

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza Colonia, Oriental y Atenas en lo más alto con 45 puntos

¿Cómo se define el campeón de la Segunda División Profesional?

El artículo 62 del Reglamento del torneo establece que el campeón será el que tenga más puntos en la Tabla Anual (Torneo Competencia más fase regular) y en caso de que haya uno o más equipos empatados, será campeón el que tenga más saldo de goles o más goles a favor.

Plaza Colonia desperdició su primera chance el domingo ante Miramar, pero depende de sí mismo para ser campeón: en la última fecha recibe al escolta Rentistas.

Si gana será campeón. Si empata tiene gran ventaja de saldo de goles sobre Atenas y Colón, que lo pueden empatar. Si pierde, se queda sin título y deberá esperar que Atenas y Colón empaten o pierdan para ascender como vicecampeón.

¿Cómo se define al vicecampeón de la Segunda División Profesional?

El vicecampeón asciende directo, pero si hay dos equipos empatados, deberán jugar una final en régimen de ida y vuelta con ventaja de localía para la revancha para quien tenga mejor saldo de goles entre los dos.

Pueden terminar tres o más equipos empatados. Ese escenario se puede dar si Plaza le gana a Rentistas, Atenas empata con Oriental en la última fecha y Colón empata con Cerrito. En ese caso, los dos de mejor saldo de goles pasan a la definición y el o los de peor saldo, se quedan a jugar playoffs.

¿Cómo se juega la última fecha?

Plaza Colonia vs Rentistas

Atenas vs Oriental

Cerrito vs Colón

La Luz vs Fénix

Tacuarembó vs Miramar Misiones

Huracán vs River Plate

Paysandú vs Uruguay Montevideo

Los resultados de la penúltima fecha

Plaza Colonia empató con Miramar Misiones 1-1 desperdiciando la chance de abrochar el campeonato. Se puso en ventaja con gol de Lucas Carrizo, después el juez Felipe Vikonis le anuló a Miramar un gol donde no hubo infracción pero finalmente Denis Olivera hizo justicia y estampó la igualdad.

Rentistas superó 2-0 a La Luz con goles de Carlos Sánchez y Franco Cabrera.

Colón le ganó 1-0 a Atenas con gol de Bruno Airaldi.

Fénix y Cerrito igualaron 1-1 con anotaciones de Jorge González para el Ave y Mateo Ayres para el Cerri.

River Plate y Tacuarembó empataron 1-1 con goles de Santiago Romero para el darsenero y Lucas López para el rojo del norte.

Oriental no pudo con Paysandú FC y empató 1-1 con gol de Cristian Franco contra uno de Axel Méndez.

Uruguay Montevideo y Huracán empataron 0-0.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra Plaza Colonia 50 31 13 11 7 40 27 (+13) Rentistas 49 31 13 10 8 40 32 (+8) Atenas 48 31 14 6 11 40 34 (+6) Colón 48 31 13 9 9 37 32 (+5) Oriental 47 31 12 11 8 42 35 (+7) Cerrito 43 31 10 13 8 40 37 (+3) Fénix 42 31 10 12 9 41 37 (+4) La Luz 41 31 10 11 10 29 33 (-4) Huracán 41 31 10 11 10 34 39 (-5) Paysadú FC 39 31 11 6 14 37 39 (-2) River Plate 38 31 10 8 13 43 45 (-2) Miramar Mis. 35 31 8 11 12 29 38 (-9) U. Mdeo. 31 31 7 10 14 30 41 (-11) Tacuarembó 29 31 6 11 14 24 37 (-13)

En el descenso está último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,905.

El reglamento prevía el descenso de dos equipos. Sin embargo, los clubes de Segunda y los de la Divisional C acordaron suprimir los dos descensos y ascensos y cambiarlos por dos ascensos de la C y un repechaje entre el último de la tabla del descenso (que ya está decretado que será Uruguay Montevideo) y el tercero de la C.

Ese proyecto pasó a la Mesa del Consejo de Fútbol Profesional (todos los clubes de Primera y Segunda) que la analizará este martes a la hora 17.30. En caso de ser validado, pasará al Congreso porque implica una reforma reglamentaria a una limitante que establece que no puede haber más de 14 clubes profesionales en Segunda. Al ser una modificación política, económica y reglamentaria el Congreso lo tiene que validar con una mayoría de dos tercios de su asamblea: se precisan 51 de los 76 votos para que quede aprobado.

Por eso. Cerrito sigue complicado con 1,095, mientras que Miramar Misiones tiene 1,129. La Luz necesita un punto para salvarse porque promedia 1,143.

Si Cerrito empata y Miramar Misiones pierde, quedan empatados.