Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza Colonia y Atenas en zona de ascenso directo y Huracán complicó a Oriental

Con el triunfo de Paysandú FC sobre Colón, este lunes en el estadio Artigas, se terminó la fecha 24 de la fase regular de la Segunda División Profesional donde Plaza Colonia y Atenas se mantienen en zona de ascenso directo.

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Paysandú FC, de Julio Fuentes, logró el triunfo con goles de Franco López y Agustín Vique por dos contra un doblete de Ramiro Quintana.

Colón desperdició una inmejorable chance de dar un salto muy importante en la tabla para alcanzar a Atenas en el segundo lugar.

Paysandú sumó valiosos puntos para el descenso aunque días atrás, los clubes votaron por anular los dos descensos y que solo el último (Uruguay Montevideo) juegue un repechaje contra el tercero de la Divisional C mientras que los dos primeros de esa categoría subirán directo para aumentar el número de equipos a 16 para la temporada 2027.

Luego de que rechazaran su nueva propuesta, los clubes de la C aceptaron quitar los descensos de Segunda y jugar un repechaje: qué falta para que se concrete el cambio

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza Colonia, Oriental y Atenas en lo más alto con 45 puntos

La fecha se abrió el sábado con el triunfo de Uruguay Montevideo 2-1 sobre River Plate en el Saroldi con goles de Lucas Rodríguez y Francisco Martinicorena, este último sobre la hora, contra uno de Inti López.

River se quedó sin chance matemática de entrar a playoffs cerrando una muy pobre temporada.

Huracán dio la nota el sábado al ganarle 3-2 a Oriental con goles de David Juárez y Sergio Cortelezzi por dos contra tantos de Brian Galván y Nahuel Soria.

Atenas, de Juan Carlos Carrasco, fue una máquina que le pasó por arriba a Fénix. Lo goleó 4-0 con anotaciones de Facundo Vigo, Lucas Arzamendia, Guillermo Oroño y Maicol Borba.

El domingo, Rentistas demostró coraje y personalidad para remontarle un 0-2 a Cerrito en su cancha. Empataron 2-2 con dos goles del colombiano Ignacio Yépez para el local y tantos de Agustín García y Horacio "Mencho" Sequeira para el bicho colorado.

Plaza Colonia no termina de abrochar su ascenso. Como local empató 1-1 con Tacuarembó con gol de Tomás Escalante contra uno de Lucas Da Silva para la visita.

El domingo por la noche, La Luz ratificó que de la mano de Ruben Silva es uno de los equipos en mejor estado de forma. Vapuleó 3-0 a Miramar Misiones con gran exhibición y goles de Joaquín Gottesman, de penal, Germán Gabriel, de tiro libre, y Mateo Fontaine de media vuelta en el área.

Germán Gabriel Foto: @SegundaAUF

Los dos primeros ascienden directo (en caso de igualdad en puntos deben jugar desempate) y los ubicados del tercer al sexto lugar van a playoffs por un tercer ascenso.

Fénix tiene asegurado su lugar en playoffs como campeón del Competencia.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra Plaza Colonia 49 30 13 10 7 39 26 Atenas 48 30 14 6 10 40 33 Oriental 46 30 12 10 8 41 34 Rentistas 46 30 12 10 8 38 32 Colón 45 30 12 9 9 36 32 Cerrito 42 30 10 12 8 39 36 Fénix 41 30 10 11 9 40 36 La Luz 41 30 10 11 9 29 31 Huracán 40 30 10 10 10 34 39 Paysadú FC 38 30 11 5 14 36 38 River Plate 37 30 10 7 13 42 44 Miramar Mis. 34 30 8 10 12 28 37 U. Mdeo. 30 30 7 9 14 30 41 Tacuarembó 28 30 6 10 14 23 36

En el descenso está último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,903,

Cerrito promedia 1,097, Miramar Misiones tiene 1,133 y La Luz 1,161.