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Resonante triunfo de Goes sobre Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol donde Atenas logró su primera victoria

Goes le ganó a Nacional 124-110 y quedó puntero al tiempo que Atenas dio cuenta de Unión Atlética como visitante por 82-73

26 de octubre de 2026 23:43 hs
Rafael Previatti&nbsp;

Rafael Previatti 

Foto: @Lub_uy

Goes, de Marcelo Signorelli, le ganó a Nacional 124-110 en el Polideportivo del Gran Parque Central con 27 puntos de Ja'heim Hudson, 20 de Tyrell Johnson y 19 de Emiliano Bonet.

Hudson lideró el rebote con 7, mientras que Marcos Mayora dio 9 asistencias y Bonet, de enorme partido, 8.

Patricio Prieto fue el goleador de Nacional con 28 puntos mientras que Luismal Ferreiras aportó 25.

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Goes tiene una marca de 2-1 mientras que el arranque de Nacional no es bueno con 1-2 y dos derrotas en sus partidos de local.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En el otro partido de la tercera fecha, Atenas superó 82-73 a Unión Atlética en condición de visitante con 29 puntos de Shaquil Bender.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Goes 5 3 2 1
Biguá 4 2 2 0
Unión Atlética 4 3 2 1
Nacional 4 3 1 2
Atenas 4 3 1 2
Malvín 3 2 1 1
Aguada* 2 2 2 0
Hebraica Macabi 3 2 1 1
Peñarol 2 1 1 0
Defensor Sporting 2 1 1 0
Urunday Universitario 2 2 0 2
Larrañaga** -1 2 0 2

* Comenzó el torneo con quita de 2 puntos

** Comenzó el torneo con quita de 3 puntos

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