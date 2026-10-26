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Defensor Sporting perdió con Flamengo y se despidió de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Este domingo, en plena jornada electoral en Brasil, Flamengo superó a Defensor Sporting en el Maracanazinho

26 de octubre de 2026 10:27 hs
Defensor Sporting

Defensor Sporting

Foto: FIBA

Defensor Sporting se despidió de la Liga Sudamericana de Básquetbol al perder este domingo ante Flamengo por 65-63 en un encuentro disputado en el gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro, Brasil.

La derrota marcó la eliminación de los fusionados que habían superado 74-69 a Oberá Tenis Club de Argentina el viernes en la primera etapa, pero cayeron 85-75 el sábado ante Paisas de Colombia por la segunda fecha, por lo que estaban obligados de ganarles a los cariocas.

Este domingo, en plena jornada electoral en Brasil, Flamengo y Defensor Sporting protagonizaron un trámite parejo cuarto a cuarto, que solo en el último tuvo una notoria ventaja para los locales que los violetas lograron recortar, con posibilidad de igualar en la última pelota.

Con una victoria y dos derrotas, el equipo de Gonzalo Brea se despidió del certamen.

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Defensor Sporting no pudo repetir sus últimas actuaciones en la Liga Sudamericana donde en 2025 fue tercero y en 2024 cuarto.

Flamengo y Paisas, que este domingo perdió ante Oberá pero tuvo mejor saldo, avanzaron a la siguiente instancia de semifinal clasificatoria para el Final Four, en la que compartirán grupo junto a Boca Juniors y Brasilia; mientras que en el otro estarán Nacional, Independiente de Oliva, Jorge Guzmán de Ecuador y Mogi de Brasil, que será local.

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