Defensor Sporting emitió un duro comunicado contra los árbitros y el VAR: "No admiten más dilaciones ni respuestas meramente formales"

Defensor Sporting emitió este lunes un duro comunicado contra el arbitraje uruguayo, en el que manifestó su "profunda preocupación" por los errores registrados durante la temporada, cuestionó las designaciones del Colegio de Árbitros y reclamó cambios concretos en el funcionamiento del VAR.

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La institución violeta reveló que su comisión directiva mantuvo una reunión con el Colegio de Árbitros , en la que presentó material audiovisual con distintas jugadas polémicas ocurridas durante el campeonato. Según aseguró el club, las autoridades arbitrales reconocieron la validez de los reclamos planteados.

"Tras el análisis de las situaciones planteadas, el Colegio de Árbitros reconoció la validez de los reclamos formulados por Defensor Sporting", señaló la institución en su comunicado oficial.

En su pronunciamiento, Defensor Sporting explicó que inicialmente había decidido mantener en reserva el contenido de la reunión con las autoridades arbitrales, como muestra de respeto hacia los canales institucionales.

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Sin embargo, la reiteración de decisiones que considera perjudiciales llevó a la comisión directiva a hacer pública su posición.

"El respeto por los canales institucionales no puede confundirse con silencio indefinido ni con la aceptación de situaciones que entendemos inadmisibles", expresó el club.

La institución reconoció que actualmente no está disputando objetivos inmediatos de especial relevancia y que su rendimiento deportivo durante el año estuvo por debajo de las expectativas.

No obstante, advirtió que los resultados de los partidos que restan pueden tener consecuencias sobre la planificación y las condiciones de competencia de la próxima temporada.

"Por tanto, ninguna instancia del torneo puede considerarse irrelevante", sostuvo.

La preocupación de Defensor Sporting por las designaciones arbitrales y el VAR

Uno de los puntos centrales del comunicado está relacionado con los criterios utilizados por el Colegio de Árbitros para designar a los jueces que participan en los encuentros del equipo violeta.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación por los criterios utilizados por el Colegio de Árbitros para las designaciones en los partidos disputados por nuestra institución", señaló Defensor Sporting.

En ese sentido, reclamó que las decisiones respondan a criterios técnicos debidamente fundamentados y a una evaluación objetiva de la complejidad y las exigencias de cada encuentro.

Además, puso especial énfasis en las designaciones para los tres partidos que le restan disputar en el campeonato.

"Esperamos que las designaciones arbitrales, tanto para el equipo arbitral de campo como, muy especialmente, para el VAR, se realicen sobre la base de parámetros objetivos de rendimiento, experiencia y capacidad", expresó.

Defensor Sporting exigió cambios profundos en el arbitraje uruguayo

El comunicado también incluyó un cuestionamiento al funcionamiento general del sistema arbitral y al esfuerzo económico que realizan las instituciones para sostenerlo.

Defensor Sporting recordó que los clubes contribuyen al financiamiento de la estructura arbitral, incluidos los jueces, el VAR y los demás costos asociados.

Según la institución, ese esfuerzo debería traducirse en una mejora sostenida de la calidad del arbitraje, algo que considera que no ocurrió durante la presente temporada.

"Los errores reiterados durante la temporada, sumados al descontento manifestado por distintos actores del fútbol, generan una preocupación que debe ser atendida", afirmó.

En ese contexto, el club reclamó que, una vez finalizada la competencia, se realice una evaluación profunda e integral del desempeño de los árbitros, de los criterios de designación y del funcionamiento del VAR.

"La reiteración de errores, la falta de mejoras perceptibles y el perjuicio ocasionado a las instituciones no admiten más dilaciones ni respuestas meramente formales", advirtió.

Finalmente, Defensor Sporting reclamó decisiones acordes a la gravedad de la situación y responsabilizó a las autoridades encargadas de conducir el sistema arbitral.

"El fútbol uruguayo necesita cambios concretos, revisión de los criterios aplicados y decisiones acordes a la gravedad de la situación", manifestó.

"La calidad del arbitraje debe estar a la altura de las exigencias de la competencia y del esfuerzo que realizan los clubes para sostenerlo. Es responsabilidad de quienes conducen el sistema actuar en consecuencia", concluyó la comisión directiva violeta.