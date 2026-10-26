Conexión Ganadera: otro tomador de ganado condenado por apropiación indebida de animales

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera condenó a otro de los tomadores de ganado de Conexión Ganadera por su rol en el esquema de la estafa que tiene como víctimas a más de 4.000 inversores. A pedido del fiscal de Lavado Enrique Rodríguez, quien llegó a un acuerdo con el titular de MCO Agro SRL, Martín Mutoni, se lo condenó como autor del delito de apropiación indebida.

En el relato que hizo el fiscal de la audiencia, a cuyo audio accedió El Observador, dijo que Mutoni suscribió contratos denominados "bono ganadero" con la empresa Conexión Ganadera, asumiendo el rol de tomador y custodio de los vacunos que los inversores aportaban como capital.

Como tomador, debía mantener en su campo los vacunos recibidos, alimentarlos, cuidar los aspectos sanitarios, gestionar su reproducción y tenerlos en condiciones adecuadas, garantizando así el capital invertido por los clientes.

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Según detectó la investigación se encontraron vigentes 163 contratos, mayoritariamente por el periodo comprendido entre 2023 a 2025 y 2024 a 2026, por un total de 10.254 animales vacunos y por un monto de US$ 8,9 millones. Sin embargo en la inspección realizada el 9 de mayo de 2025 en los campos que administraba Mutoni, solo se hallaron 1.649 bovinos en el campo de MCO Agro.

El imputado admitió el faltante del resto de los animales aunque puso en duda que en su campo hubieran ingresado esas cantidades. Según dijo el fiscal aceptó que "igual así el número de animales encontrados al efectuarse el recuento es inferior a las existencias declaradas por él en las declaraciones juradas por lo tanto los vacunos no fueron restituidos por Conexión Ganadera ni por MCO Agro, los inversores clientes de la primera los que finalmente resultan ser los damnificados ya que no sólo perdieron su capital sino también el dinero invertido".

El fiscal concluyó que Mutoni se apropió de forma prolongada en el tiempo de los semovientes (bovinos) que le fueron confiados, convirtiéndolos en su provecho, en lugar de restituirlos o hacer un uso adecuado de ellos, como era su obligación.

Rodríguez advirtió que "estos hechos no fueron aislados, sino que se enmarcan en un contexto delictivo más amplio llevado adelante por Conexión Ganadera", cuyos titulares también están imputados desde julio de 2025. La empresa captaba inversiones ofreciendo altas tasas de interés, pero ocultaba su situación deficitaria, lo que derivó en un perjuicio para más de 4.000 inversores.

La pena, los problemas de salud y el cambio de defensa

Por estos hechos, a pedido del fiscal la jueza imputó a Mutoni como autor de un delito continuado de apropiación indebida a la pena de 24 meses de prisión, la que se cumplirá de la siguiente forma: tres meses de prisión efectiva y al saldo restante, esto es 21 meses será sustituido por el régimen de libertad de prueba.

En ese tiempo debreá fijar domicilio, cumplir tres meses de arresto domiciliario nocturno, otros cuatro meses de tareas comunitarias con una carga de cuatro horas semanales según su aptitud e idoneidad. También se le inpuso la prohibición de acercamiento a las víctimas identificadas en los contratos MCO Agro durante el plazo que dure la condena.

En la audiencia, la juez resolvió que antes de ingresar a prisión, Mutoni fuera derivado a su mutualista para realizarse estudios por algunas enfermedade congénitas que tiene.

Si bien en la audiencia de este lunes, Mutoni estuvo defendido por el abogado Homero Guerrero, luego de la audiencia informó al juzgado de que cambiará y desde ahora será defendido desde ahora por el abogado Rodrigo Rey.