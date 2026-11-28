La Policía Nacional desplegó un operativo de seguridad por la final de la Copa Libertadores con más de 1.900 efectivos en distintos puntos del país.

El partido se disputará este sábado a las 17:00 en el Estadio Centenario y tendrá como rivales a Estudiantes de La Plata y al Palmeiras de San Pablo compitiendo por ser el campeón a nivel continental.

Como parte del dispositivo, se realizan controles policiales en rutas nacionales ante la llegada de las parcialidades de ambos equipos. El Ministerio del Interior intenta "garantizar un desplazamiento seguro , prevenir incidentes y mantener el orden público" en estos puntos.

Palmeiras vs Estudiantes por la Copa Libertadores EN VIVO: cada vez más gente en el Estadio Centenario para vivir la gran final

Ingresaron a Uruguay casi 68.000 personas por la final de la Copa Libertadores, la mayoría lo hizo por Fray Bentos

El operativo incluye tareas de control, prevención y vigilancia, así como la coordinación de las distintas unidades policiales involucradas, tanto en los accesos a la capital como en las zonas vinculadas al evento deportivo .

La llegada de los hinchas de Estudiantes y de Palmeiras

Hinchas de Palmeiras y Estudiantes llegan al Estadio Centenario para vivir la final de la Copa Libertadores Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Sobre las las 10:30 horas, desde el paso de Gualeguaychú, se informó que ya habían egresado todos los hinchas de Estudiantes, con un total de 22.261 personas, distribuidas en 2.955 vehículos particulares y 216 ómnibus.

La Dirección Nacional de Policía Caminera hizo la custodia de 164 ómnibus de Estudiantes de La Plata desde el puente internacional de Fray Bentos hasta el kilómetro 16 de la Ruta 1. El traslado se realizó en caravanas de aproximadamente 15 vehículos cada una.

Por otra parte, se iniciaron tres acompañamientos de hinchas de Palmeiras, con un total de 46 ómnibus desde Chuy hasta el Parque Roosevelt. Asimismo, se realiza otro acompañamiento de 11 ómnibus desde Río Branco, también con parcialidades del equipo brasileño.

La cartera ya había informado que más de 67.000 personas ingresaron a Uruguay entre el jueves 26 de noviembre y las 06:00 de este sábado 28, según el último reporte de la Dirección Nacional de Migración.

El mayor movimiento se registró en Fray Bentos con 17.898 ingresos, seguido por Colonia con 15.126, y el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 10.764. En tanto, por el Chuy ingresaron unas 7.004 personas, por Paysandú unas 4.614 y por el Puerto de Montevideo unas 3.307. Los restantes pasos de frontera habilitados en el país registraron otros 9.029 ingresos.