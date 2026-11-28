Un total de 67.742 personas ingresaron a Uruguay entre el jueves 26 de noviembre y las 06:00 horas de este sábado 28, en el marco del operativo especial por la final de la Copa Libertadores, que se define entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras, según informó en su último reporte la Dirección Nacional de Migración.
Ingresaron a Uruguay casi 68.000 personas por la final de la Copa Libertadores, la mayoría lo hizo por Fray Bentos
Según datos preliminares de la Dirección Nacional de Migración, el movimiento en las fronteras se mantiene constante desde el jueves. Colonia y el Aeropuerto de Carrasco completan el podio de los puntos con mayor flujo