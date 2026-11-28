Estudiantes vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

Un total de 67.742 personas ingresaron a Uruguay entre el jueves 26 de noviembre y las 06:00 horas de este sábado 28, en el marco del operativo especial por la final de la Copa Libertadores, que se define entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras, según informó en su último reporte la Dirección Nacional de Migración.

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De acuerdo con el relevamiento oficial —cuyas cifras son preliminares y están sujetas a modificación—, el puente internacional General San Martín, en Fray Bentos, encabezó los registros como la principal vía de acceso terrestre al país, concentrando 17.898 ingresos.

En segundo lugar se ubicó el puerto de Colonia, con 15.126 arribos, mientras que el Aeropuerto Internacional de Carrasco completó el podio de mayor actividad con 10.764 pasajeros recibidos en las últimas 48 horas.

El desglose por punto de ingreso En un segundo escalón de movimiento migratorio se posicionaron otros puntos fronterizos y portuarios clave para la llegada de visitantes desde la región: