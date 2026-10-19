La bronca de hinchas de Peñarol con Jesús Trindade tras su expulsión antes del entretiempo y también con Diego Aguirre; mirá el video

El volante de Peñarol , Jesús Trindade , quien este domingo fue capitán en el partido ante Liverpool con derrota carbonera por 1-0 en el Parque Viera, se fue bajo una lluvia de insultos a los vestuarios en el entretiempo luego de ser expulsado.

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El mediocampista vio la tarjeta roja por una dura entrada segundos antes de que terminara el primer tiempo, dejando a su equipo con 10 jugadores ante un rival que lo había complicado.

Tras irse al banco de suplentes, cuando Esteban Ostojich marcó el final de los primeros 45 minutos se dirigió hacia el vestuario, sector en el que estaban los hinchas de Peñarol, los que al verlo llegar comenzaron a insultarlo duramente.

Incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía en las afueras del Parque Viera: insultos, gas pimienta y Diego Aguirre se fue sin hablar

Peñarol se cae a pedazos, Diego Aguirre perdió el rumbo, Jesús Trindade responsable de la derrota ante Liverpool y Leonel Jaime empezó a jugar fútbol uruguayo: así no llega

Luis Angulo, Jesús Trindade y Maximiliano Olivera Foto: Dante Fernández/Focouy

“No te podés tirar así”, le gritaron los hinchas en referencia a la jugada por la que fue expulsado.

Además, el entrenador Diego Aguirre, que llegaba metros detrás del volante, también fue cuestionado por colocar a Trindade. “Toda tuya”, le recriminaron.

La bronca de los hinchas de Peñarol con Jesús Trindade tras su expulsión

Al finalizar el partido, con derrota 1-0 para los carboneros, hubo más insultos al retirarse el equipo, con los hinchas yendo hacia el rincón donde estaba el vestuario para manifestar su bronca.

Como informó Referí, se registraron incidentes con lanzamiento de gas pimienta por parte de la Policía.

Por su parte, ante la tensa situación en esa zona, Aguirre se fue sin hacer declaraciones.

Liverpool recuperó la cima del Torneo Clausura uruguayo tras vencer por 1-0 a Peñarol luego de que Montevideo City Torque cayera por 2-1 ante Albion.

Una semana después de ceder la primera posición en favor de los ciudadanos, el equipo negriazul sumó nuevamente tres puntos y volvió a la cúspide a solo cuatro jornadas para el fin del torneo.

En un encuentro que dominó de principio a fin, Liverpool derrotó a Peñarol gracias a un tanto de Federico Martínez a los 73 minutos con el que llegó a 24 puntos, mientras que Montevideo City Torque quedó con 22 y Peñarol con 20.

Agustín Cayetano Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional suma también 20 y Deportivo Maldonado tiene 18, aunque ambos con un juego menos. Este lunes, el equipo de Daniel Carreño y el de Gabriel Di Noia se pondrán cara a cara y el vencedor se sumará a la lucha por el título.

Asimismo, Racing goleó por 3-0 a Montevideo Wanderers con tantos de Tomás Habib, Esteban Da Silva y Sebastián Da Silva, mientras que Cerro y Cerro Largo empataron 1-1 con goles de Juan Guasone y Andrés Córdoba.

Estos resultados mantuvieron a Peñarol como líder de la Tabla Anual acumulada con 63 puntos, al tiempo que Deportivo Maldonado suma 59, Montevideo City Torque 57, Racing 56, Nacional 55, Liverpool 53, Montevideo Wanderers 50 y Albion 43.