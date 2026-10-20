Alfonso Pacha Espino se disculpó con la gente de Racing tras su gesto luego del clásico con Independiente: "La situación me desbordó y me dejé llevar por el enojo"

El lateral uruguayo Alfonso Pacha Espino le pidió disculpas a la gente de Racing por el gesto que realizó contra la hinchada tras el empate 1-1 en el clásico ante Independiente , disputado este domingo en el Cilindro de Avellaneda.

Al retirarse del campo de juego junto a sus excompañeros, en medio de una lluvia de insultos de la parcialidad albiceleste, el ex Nacional se levantó la camiseta y mostró su abdomen a los hinchas . Además, según informó ESPN, el uruguayo –que es criticado en Argentina por su estado físico – insultó a ese sector.

Este lunes por la noche el futbolista publicó una carta en sus redes sociales para disculparse "con toda la gente de Racing" por el "episodio feo" que tuvo en el Cilindro.

"Me equivoqué y, por eso, asumo las consecuencias de lo que sucedió. La gente que me conoce sabe cómo soy, siempre respetuoso", expresó Espino, que marcó que el clásico era un partido que Racing quería "ganar" y por ello él y todos sus compañeros se fueron "frustrados".

"Pacha" Espino se enojó de que lo trataran de gordo y le respondió a la hinchada de Racing con un gesto

"En ese clima no aguanté una falta de respeto hacia mi persona y reaccioné mal, no hay dudas de eso. Por eso quería pedir disculpas, porque soy una persona honesta, que deja la vida en el lugar en el que toque estar. Siempre fui así, autoexigente, con deseos de ganar siempre y competir", continuó el lateral izquierdo.

Luego aseguró que cuando decidió ir a Racing, en el último período de pases, lo hizo "conociendo la grandeza de su club y de su gente", antes de volver a pedir perdón: "A las personas a la que le fallé les pido mil disculpas con el corazón en la mano. La situación me desbordó y me dejé llevar por el enojo, pero juro que una calentura no me define como persona ni como profesional".

"Ahora, como hice desde el momento en que llegué, voy a dar todo y más de mí donde me toque estar para ayudar a que Racing esté arriba, donde siempre debe estar", concluyó Espino, que asumió su "error" y lo que le "toca como consecuencia".