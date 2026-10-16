Renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas: BPS confirmó hasta cuándo hay tiempo

El Banco de Previsión Social ( BPS ) habilitó durante octubre de 2026 un período especial para que jubilados y pensionistas puedan renovar de forma anticipada sus préstamos , sin necesidad de haber terminado de pagar el crédito anterior.

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El beneficio estará disponible hasta el sábado 31 de octubre y está dirigido a los pasivos que hayan abonado al menos la primera cuota del préstamo que mantienen vigente con el organismo.

La renovación permite cancelar el préstamo anterior y solicitar uno nuevo. En ese proceso, el saldo pendiente del crédito original se incorpora a la nueva operación, bajo las condiciones de financiamiento correspondientes. Según informó el BPS, este procedimiento puede realizarse una vez al año.

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La posibilidad de renovación anticipada está dirigida a jubilados y pensionistas que tengan un préstamo vigente con el BPS y hayan pagado al menos su primera cuota.

De esta manera, los beneficiarios no necesitan esperar hasta cancelar todas las cuotas para gestionar un nuevo crédito.

Sin embargo, el organismo aclaró que el trámite en línea estará habilitado únicamente para quienes ya estén autorizados a solicitar préstamos por esa vía.

La renovación implica cancelar el préstamo anterior mediante una nueva operación, por lo que el dinero efectivamente disponible dependerá del saldo pendiente y de las condiciones del nuevo financiamiento.

Cómo renovar un préstamo del BPS por internet: paso a paso

Los jubilados y pensionistas que cumplan con los requisitos podrán iniciar el trámite a través de la página web del BPS.

Para hacerlo, deberán:

Ingresar al servicio Gestionar mis préstamos disponible en el sitio oficial del organismo.

Acceder con su usuario personal BPS.

Consultar las opciones de renovación disponibles.

Gestionar la cancelación del préstamo anterior y la solicitud del nuevo crédito, de acuerdo con las condiciones ofrecidas.

Para utilizar este servicio es necesario contar con un usuario personal del organismo.

Además, deben haber transcurrido al menos siete días desde la creación del usuario o desde el restablecimiento de su contraseña.

Quienes todavía no tengan una cuenta pueden consultar cómo obtenerla en el sitio oficial del BPS.

¿Hasta cuándo se pueden renovar los préstamos del BPS?

El período especial de renovación anticipada comenzó a principios de octubre y finalizará el sábado 31 de octubre de 2026.

Durante ese plazo, los jubilados y pensionistas que cumplan con las condiciones establecidas podrán gestionar un nuevo préstamo sin haber cancelado previamente la totalidad de las cuotas del anterior.

El BPS establece que la renovación anticipada puede realizarse una vez al año, por lo que quienes ya hayan utilizado esta posibilidad deberán tener en cuenta esa limitación antes de iniciar una nueva solicitud.

Los interesados pueden consultar las condiciones de los préstamos y los servicios disponibles directamente en la página oficial del organismo.