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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 20 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Ciudad del Plata, Bella Unión, Maldonado y Rivera.

20 de octubre de 2026 7:43 hs
OSE

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Ciudad del Plata, Bella Unión, Maldonado y Rivera.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 20 de octubre

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MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes, a excepción de Pense
  • Desde: 22/10/2026 - 00:00 - Hasta: 22/10/2026 - 06:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

ARBOLITO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Arbolito
  • Desde: 21/10/2026 - 15:00 - Hasta: 21/10/2026 - 18:00
  • Motivo: otros

CERRO LARGO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Arachania
  • Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 13:00
  • Motivo: otros

YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Ferreira Aldunate entre Artigas y Joaquín Suarez
  • Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 15:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Ruta 3 entre Camino de tropas y camino al Abasto. Camino al Abasto desde ruta 3 a final de red
  • Desde: 21/10/2026 - 09:30 - Hasta: 21/10/2026 - 11:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

RODO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Calle Cerrito hasta calle 34 y desde calle 15 hasta Ruta 2
  • Desde: 21/10/2026 - 08:00 - Hasta: 21/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MINAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Batlle de Herrera a Flores, Santiago Vázquez de Artigas a Brígido Silveira
  • Desde: 21/10/2026 - 08:00 - Hasta: 21/10/2026 - 14:00
  • Motivo: otros

YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Zona camino Don Marcelo
  • Desde: 21/10/2026 - 08:00 - Hasta: 21/10/2026 - 08:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

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