OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 20 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 20 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Ciudad del Plata, Bella Unión, Maldonado y Rivera.
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes, a excepción de Pense
- Desde: 22/10/2026 - 00:00 - Hasta: 22/10/2026 - 06:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
ARBOLITO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Arbolito
- Desde: 21/10/2026 - 15:00 - Hasta: 21/10/2026 - 18:00
- Motivo: otros
CERRO LARGO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Arachania
- Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 13:00
- Motivo: otros
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ferreira Aldunate entre Artigas y Joaquín Suarez
- Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 15:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ruta 3 entre Camino de tropas y camino al Abasto. Camino al Abasto desde ruta 3 a final de red
- Desde: 21/10/2026 - 09:30 - Hasta: 21/10/2026 - 11:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
RODO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Calle Cerrito hasta calle 34 y desde calle 15 hasta Ruta 2
- Desde: 21/10/2026 - 08:00 - Hasta: 21/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MINAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Batlle de Herrera a Flores, Santiago Vázquez de Artigas a Brígido Silveira
- Desde: 21/10/2026 - 08:00 - Hasta: 21/10/2026 - 14:00
- Motivo: otros
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Zona camino Don Marcelo
- Desde: 21/10/2026 - 08:00 - Hasta: 21/10/2026 - 08:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución