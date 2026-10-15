OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 15 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 15 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nueva Helvecia, Lavalleja, Soriano, Pan de Azúcar, Trinidad, Vergara y Chuy.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 15 de octubre
PAYSANDU: afectación del normal suministro de agua potable
- 19 de abril al este
- Artigas al sur
- Desde: 16/10/2026 - 08:00 - Hasta: 16/10/2026 - 11:00
- Motivo: mejora de red
TRINIDAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calles Fondar, Inés Durán, Lavalleja y Fray Ubeda
- Desde: 15/10/2026 - 12:00 - Hasta: 15/10/2026 - 14:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red
N.HELVECIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Siegrist y Fender hasta Siegrist y Fender (paralela), y desde Federico Gilomen hasta Antonio Pedreira
- Desde: 15/10/2026 - 09:30 - Hasta: 15/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Roosevelt hasta José Pedro y Mangarelli
- Desde: 15/10/2026 - 09:30 - Hasta: 15/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
PARAJE PENSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Paraje Pense
- Desde: 15/10/2026 - 08:30 - Hasta: 15/10/2026 - 10:00
- Motivo Trabajos de mejora en la red de distribución
CHUY: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Empalme en Samuel Priliac y Leonardo Olivera
- Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Rambla Williman (entre Calle 20 y Chiverta) y entre Rambla Williman y Avda. Artigas | Sector comprendido desde Rambla Artigas (de la Mansa) hasta Calle 20, y desde Calle 31 hasta Calle 28.
- Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Sierras del Tirol y Pan de Azúcar
- Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
VERGARA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: barrios La Cuchilla, Garate, Estación y Chacras
- Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
PIRARAJA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 15/10/2026 - 07:00 - Hasta: 15/10/2026 - 11:00