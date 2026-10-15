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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 15 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nueva Helvecia, Lavalleja, Soriano, Pan de Azúcar, Trinidad, Vergara y Chuy.

15 de octubre de 2026 9:13 hs
OSE

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nueva Helvecia, Lavalleja, Soriano, Pan de Azúcar, Trinidad, Vergara y Chuy.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 15 de octubre

PAYSANDU: afectación del normal suministro de agua potable

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  • Zona afectada: Zorrilla de S. Martín al oeste

- Av. S. Martín al norte

- 19 de abril al este

- Artigas al sur

  • Desde: 16/10/2026 - 08:00 - Hasta: 16/10/2026 - 11:00
  • Motivo: mejora de red

TRINIDAD: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: calles Fondar, Inés Durán, Lavalleja y Fray Ubeda
  • Desde: 15/10/2026 - 12:00 - Hasta: 15/10/2026 - 14:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red

N.HELVECIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Siegrist y Fender hasta Siegrist y Fender (paralela), y desde Federico Gilomen hasta Antonio Pedreira
  • Desde: 15/10/2026 - 09:30 - Hasta: 15/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Roosevelt hasta José Pedro y Mangarelli
  • Desde: 15/10/2026 - 09:30 - Hasta: 15/10/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

PARAJE PENSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Paraje Pense
  • Desde: 15/10/2026 - 08:30 - Hasta: 15/10/2026 - 10:00
  • Motivo Trabajos de mejora en la red de distribución

CHUY: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Empalme en Samuel Priliac y Leonardo Olivera
  • Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Rambla Williman (entre Calle 20 y Chiverta) y entre Rambla Williman y Avda. Artigas | Sector comprendido desde Rambla Artigas (de la Mansa) hasta Calle 20, y desde Calle 31 hasta Calle 28.
  • Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Sierras del Tirol y Pan de Azúcar
  • Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

VERGARA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: barrios La Cuchilla, Garate, Estación y Chacras
  • Desde: 15/10/2026 - 08:00 - Hasta: 15/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

PIRARAJA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 15/10/2026 - 07:00 - Hasta: 15/10/2026 - 11:00

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