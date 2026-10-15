OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 15 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 15 de octubre.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nueva Helvecia, Lavalleja, Soriano, Pan de Azúcar, Trinidad, Vergara y Chuy.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 15 de octubre Trabajos programados para mejorar el servicio Jueves 15/10 Punta del Este Nueva Helvecia Lavalleja Soriano Pan de Azúcar Trinidad Vergara Chuy0800 1871 | * 1871 gratis desde móviles#oseuruguay+_ https://t.co/tDap4Lij7n https://t.co/3UKBzo3Sse — OSE (@OSE_Uruguay) October 14, 2026 PAYSANDU: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: Zorrilla de S. Martín al oeste - Av. S. Martín al norte