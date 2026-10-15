"Tarjetas electrónicas", la nueva tecnología para los árbitros que se probará en Nacional vs Rentistas por la Copa AUF Uruguay

Nacional y Rentistas se enfrentarán este jueves a las 20:00 en el Gran Parque Central por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay , en un encuentro que la Asociación Uruguaya de Fútbol usará para probar una nueva tecnología para los árbitros : las "tarjetas electrónicas".

Así lo confirmó el director del Departamento de Arbitraje de la AUF, Marcelo de León , quien remarcó que el nuevo proyecto busca "mejorar mucho" la parte administrativa de los jueces, así como otorgar actualizaciones en vivo de los distintos incidentes de los encuentros a la Asociación.

El invento, desarrollado por una empresa uruguaya en coordinación con la AUF , consta de un "pequeño celular" que funciona como la tarjeta, con dos "pulsadores": con uno la pantalla del dispositivo muestra la tarjeta amarilla, con el otro la roja.

El "celular" registra la incidencia y la envía de forma directa al Comet , el sistema que la AUF utiliza para cargar toda la información de los partidos. Según explicó De León en una entrevista con El Espectador Deportes, esto llevaría a que los jueces dejen de llevar el papel y el lápiz a los encuentros , y a que los datos se suban durante el partido.

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"Es bastante liviano y es adaptable a la realidad, una cosa es la idea y otra la realidad. En las primeras impresiones no afectaría", expresó el director del Colegio de Árbitros, consultado sobre si el peso del dispositivo podría afectar a los árbitros en cancha.

El dispositivo ya tuvo una primera prueba en el partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, también por la Copa AUF Uruguay, pero por "un problema de luminosidad" en la tarde del Estadio Franzini el árbitro central no pudo utilizarlo. Lo estrenaron los asistentes y el cuarto árbitro, que registraron las incidencias del juego con el aparato.

La idea de la AUF es que este jueves el árbitro central del partido entre Nacional y Rentistas, Eduardo Varela, pruebe el invento en cancha.

"Primero vamos a hacer las pruebas antes de comenzar, que se vea bien, porque en la transmisión se tiene que ver bien. Si está el ok, que el árbitro lo utilice", expresó De León, que agregó que la empresa encargada ya testeó al aparato "de noche y de día" y se informó que el problema ocurrido en el Franzini "se ha corregido".