Las tres jugadas polémicas por las que Nacional le pidió una audiencia al Colegio de Árbitros, una estrategia repetida por el tricolor en los últimos años

Nacional le solicitó una audiencia al Colegio de Árbitros , luego de que su directiva concordara en que existieron distintos arbitrajes polémicos en los últimos encuentros del tricolor en el Torneo Clausura, la principal prioridad de la institución para pelear por el bicampeonato de la Liga AUF Uruguaya.

"Estamos bastante preocupados por algunos arbitrajes que hemos visto que no han sido de lo mejor en nuestros últimos partidos y en algunos otros partidos también . Y creemos que nos da mayor autoridad moral haciéndolo cuando uno gana, cuando ha logrado después de un largo tiempo una serie de victorias", expresó el directivo Alejandro Balbi, vocero designado por la directiva, en una conferencia realizada este miércoles.

Balbi se rehusó a hablar de "jugadas puntuales" que motivaran a este reclamo, y prefirió "apuntar a lo macro": "Siempre es bueno intercambiar con los árbitros , de repente te enteras de cosas. Nosotros hace prácticamente hace un año que no vamos al Colegio y creo que ir al Colegio siempre te deja cosas".

También aseguró que Nacional "no tiene árbitros conscriptos", y que la reunión también busca que el club sume información, porque "cuando vos tenés mayor poder de información, tenés mayor poder de análisis y tu opinión es más fundada".

Nacional pedirá una audiencia al Colegio de Árbitros por distintas incidencias en los últimos partidos del tricolor en el Torneo Clausura

Un dirigente de Nacional propuso llevar la discusión con Peñarol sobre el decanato al arbitraje internacional, e Ignacio Ruglio le respondió

"Para tener una opinión más fundada, en cuanto al teatro arbitraje, tenemos que escucharlos a ellos. Entonces, vamos a ver y capaz que nos vamos con una inquietud y nos venimos con otra. O es disipada esa inquietud en base a explicaciones que nos den. Pero es bueno que nos escuchemos mutuamente", sentenció.

Las dos jugadas que protesta Nacional

A pesar de que Balbi no mencionó ninguna jugada, fuentes del club confirmaron a Referí que hubo tres situaciones de juego ocurridas en los últimos dos encuentros de Nacional que dejaron una molestia en la interna tricolor: dos rojas no cobradas, una a Mariano Aguilera en la victoria 1-0 ante Central Español y otra a Gonzalo Montes en el partido que el bolso le ganó a Montevideo City Torque 2-0, encuentro en el que también piden un penal.

La primera roja fue la de Montes. Poco después de que Nacional convirtiera el 1-0 en el arranque del partido, Gonzalo Montes saltó en un cruce aéreo contra Maximiliano Gómez en el medio de la cancha e impacto de lleno en la cara del delantero con su rodilla. El árbitro Gustavo Tejera, que estaba muy cerca de la jugada, le sacó la tarjeta amarilla al volante ciudadano, y Antonio García, en el VAR, no lo llamó.

¿Tienen razón los jugadores de Nacional que, a raíz de este rodillazo en el rostro de Maximiliano Gómez, reclamaron una sanción mayor de Tejera sobre Gonzalo Montes? pic.twitter.com/N76wkg5UxD — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 5, 2026

En una jugada que no generó muchas protestas en el momento, la directiva de Nacional también protesta por un posible penal cometido por Torque a los 51 minutos. En aquel minuto Luciano Boggio cabeceó de palomita el despeje de un córner, y la pelota impactó en el brazo izquierdo de Facundo Silvera.

Tejera le hizo señas a los tres jugadores de Nacional que fueron a protestar de que el lateral ciudadano tenía el brazo en el radio del cuerpo, pero la televisación no mostró una repetición en otra toma para aclarar la jugada.

La tercer jugada ocurrió a los dos minutos del encuentro entre Central Español y Nacional. En un cruce cerca del área tricolor, Mariano Aguilera le propinó una plancha por encima del tobillo a Sebastián Coates, cuando este estaba despejando la pelota. El juez Leodán González sacó tarjeta amarilla, y Diego Dunajec no lo llamó desde el VAR.

Mariano Aguilera fue amonestado por esta durísima plancha sobre Coates. ¿Leodán debió expulsar al jugador de Central? pic.twitter.com/qKnhGInN6u — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 11, 2026

En el caso de las rojas, la discusión es si las faltas son de amarilla por ser de categoría "temeraria", según las reglas del juego "una acción que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario", o de roja por un "juego brusco grave", que refiere a "las entradas o disputas del balón que pongan en peligro la integridad física de un adversario o en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad".

En el caso de Montes, el jugador llega tarde al cruce aéreo contra Gómez, y como resultado de su movimiento impacta con la rodilla en la cara del delantero. Por tratarse de un rodillazo en la cara, que puso en peligro la integridad de Gómez, la jugada pudo ser revisada por posible juego brusco grave.

En el caso de Aguilera, el futbolista de Central llega a destiempo y le propina una plancha a Coates con fuerza excesiva por encima del tobillo, en una jugada que debería haber sido sancionada con una tarjeta roja.

Ninguno de los dos audios del VAR fue difundido de momento por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los dos casos en los que los rivales de Nacional protestaron

Hubo dos jugadas en el Torneo Clausura en las que los rivales de Nacional protestaron que el bolso se vio favorecido por el arbitraje. En la fecha 3, ante Progreso, la árbitra Anahí Fernández fue cuestionada por su accionar en la expulsión del defensor gaucho Marco Saravia.

El zaguero peruano fue amonestado a los 28 minutos por una falta contra Maximiliano Gómez. En la siguiente jugada, Saravia cortó cerca del área a Tiziano Correa, pero el ataque siguió y terminó en córner. Tras ello, la jueza demoró en reanudar el juego y finalmente le sacó la segunda amarilla a Saravia.

Distintos usuarios de redes sociales recriminaron que a Fernández le avisaron desde el VAR de la segunda tarjeta, algo que incumple con los protocolos del sistema (que puede recomendar una revisión ante una tarjeta roja), pero la árbitra le dijo a El Espectador Deportes que fueron sus compañeros en cancha quienes le advirtieron de la falta. La AUF tampoco subió los audios del VAR de este encuentro.

La terna arbitral decidió sacarle la doble amarilla a Marco Saravia. ¿La merecía? pic.twitter.com/kBHDeeIM3F — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 23, 2026

El pasado fin de semana, los jugadores de Central reclamaron una posible tarjeta roja contra Sebastián Coates por una dura falta contra Facundo Sosa al borde del área, que Leodán González sancionó con amarilla.

El zaguero se lanzó con fuerza excesiva contra Sosa, con las dos piernas hacia adelante y a una altura considerable, pero el impacto contra el delantero palermitano fue posterior a la caída de Coates al suelo, y contra la pierna del defensor, que ya había sido eludido con un enganche.

Antes de que terminara el partido, el capitán Sebastián Coates, de gran rendimiento, cometió un foul durísimo al borde del área que le valió la tarjeta amarilla. ¿Leodán debió expulsarlo? pic.twitter.com/vbpuUCkuFk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 11, 2026

Pedir explicaciones al Colegio de Árbitros a fin de año, una estrategia repetida por Nacional

Es la tercera vez en cinco años que Nacional pide explicaciones al Colegio de Árbitros o la AUF en los últimos meses de la temporada.

La anterior ocasión fue el año pasado, a fines de setiembre, cuando la dirigencia envió una carta y luego pidió una reunión con la comisión tras una polémica actuación arbitral de Esteban Ostojich en la victoria 3-1 contra Liverpool, en la que los bolsos protestaron por expulsiones contra Abel Hernández y Martín Rea.

“Lamentablemente, nosotros con Ostojich no hemos tenido suerte, creo que es un juez que arbitra de una manera en el exterior y de otra acá”, señaló en su momento Flavio Perchman.

Flavio Perchman y Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

En 2024 Nacional también protestó por las actuaciones arbitrales pero a principios del año, luego de dos polémicos clásicos contra Peñarol –ambos ganados por el tricolor, uno de ellos por penales–.

"Hablamos del arbitraje en general. Esa es la realidad. Nos pusimos a disposición de ellos, en mi caso particular como presidente de Nacional y exintegrante del ejecutivo, a través de nuestra persona de confianza en el ejecutivo, que es el Doctor Aldo Gioia, diciéndoles que, desde nuestra humilde ubicación, buscamos empujar si ellos precisan algún elemento o accesorio a las herramientas que utilizan para trabajar, para mejorar en sus rendimientos, como hacemos los dirigentes con los jugadores", expresó el en aquel entonces presidente Balbi en una entrevista con Dsports, en declaraciones muy similares a las de este miércoles.

Dos meses después la dirigencia tricolor le retiró la confianza al Colegio de Árbitros luego de que Mathías de Armas no sancionara un penal de Camilo Mayada contra Gonzalo Carneiro en el clásico contra Peñarol del Torneo Apertura.

Mathías de Armas en el partido entre Peñarol y Progreso Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Tres años antes, en octubre de 2021, el tricolor también le había retirado la confianza al Colegio por desprolijidades en las designaciones de árbitros. En primer lugar, acusó que "la Comisión realizó tres designaciones y publicaciones diferentes en horarios aproximados de 18:30 horas, 22.00 horas y 23:56 durante el día de ayer (miércoles)", en las que fueron "modificadas reiteradamente las designaciones y cambiándose de un partido para otro, sin aparente fundamentación".

La base del reclamo radicaba en que el Colegio había designado a Christian Ferreyra para arbitrar a Peñarol cuando el carbonero había pedido que no los arbitrara más, pero poco después la AUF cambió la designación y puso a Gustavo Tejera en su lugar.

Christian Ferreyra durante su etapa como árbitro central

La estrategia del retiro de confianza también estuvo presente en noviembre de 2019, aunque en esa ocasión todo se fue un paso más allá. Aquella vez Nacional le pidió a la AUF "el cese inmediato del director del Departamento de Arbitraje de la AUF, Sr. Darío Ubríaco, del funcionario de la AUF Sr. Marcelo De León, así como de los integrantes técnicos de la Comisión de Árbitros”. La AUF rechazó, y el tricolor sacó a todos sus representantes del organismo.

Sin embargo, siete meses después Nacional volvió a ocupar sus lugares en la AUF, sin que ninguno de sus reclamos se cumpliera y con todas las autoridades señaladas por el club aún en sus cargos –Ubríaco dejó su rol a fines de ese año, y en su lugar quedó Marcelo de León–.