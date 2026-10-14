OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 14 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 14 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Rocha, Montevideo, Juan Lacaze, Artigas y Chuy.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 14 de octubre
N.HELVECIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Siegrist y Fender hasta Siegrist y Fender (paralela), y desde Federico Gilomen hasta Antonio Pedreira
- Desde: 15/10/2026 - 09:30 - Hasta: 15/10/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red
PARAJE PENSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Paraje Pense
- Desde: 15/10/2026 - 08:30 - Hasta: 15/10/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
PIRARAJA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 15/10/2026 - 07:00 - Hasta: 15/10/2026 - 11:00
VIANA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de Javier de Viana
- Desde: 14/10/2026 - 09:30 - Hasta: 14/10/2026 - 14:00
- Motivo: corte de suministro de energía eléctrica
COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde José Pedro Varela hasta David Rosenthal y hasta Mangarelli
- Desde: 14/10/2026 - 09:30 - Hasta: 14/10/2026 - 13:00
- Motivo Trabajos de empalme en la red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Bvar. José Batlle y Ordóñez, José Enrique Michelena, calle vehicular y Av. Ing. Santiago Rivas.
- Desde: 14/10/2026 - 08:30 - Hasta: 14/10/2026 - 12:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: OCEAN PARK y SAUCE DE PORTEZUELO
- Desde: 14/10/2026 - 08:30 - Hasta: 14/10/2026 - 12:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
ROCHA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: barrios Jardín, Treinta y Tres y Unión de la ciudad de Rocha
- Desde: 14/10/2026 - 08:00 - Hasta: 14/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución
CHUY: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: samuel Priliac y Río Olimar
- Desde: 14/10/2026 - 08:00 - Hasta: 14/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de empalme en la red
J.LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Calle Las Flores, Viena, Italia, Cataluña, Roma, Montevideo, 18 de Julio, Minas.
- Desde: 14/10/2026 - 08:00 - Hasta: 14/10/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución