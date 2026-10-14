Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / SERVICIOS

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 14 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Rocha, Montevideo, Juan Lacaze, Artigas y Chuy.

14 de octubre de 2026 7:37 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Rocha, Montevideo, Juan Lacaze, Artigas y Chuy.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 14 de octubre

N.HELVECIA: afectación del normal suministro de agua potable

Más noticias

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy miércoles 14 de octubre

Ortuño defendió ante vecinos la represa en Casupá: "Lo fundamental es que Uruguay tenga esta obra clave"

  • Zona afectada: desde Siegrist y Fender hasta Siegrist y Fender (paralela), y desde Federico Gilomen hasta Antonio Pedreira
  • Desde: 15/10/2026 - 09:30 - Hasta: 15/10/2026 - 14:00
  • Motivo: mejora de red

PARAJE PENSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Paraje Pense
  • Desde: 15/10/2026 - 08:30 - Hasta: 15/10/2026 - 10:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

PIRARAJA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 15/10/2026 - 07:00 - Hasta: 15/10/2026 - 11:00

VIANA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad de Javier de Viana
  • Desde: 14/10/2026 - 09:30 - Hasta: 14/10/2026 - 14:00
  • Motivo: corte de suministro de energía eléctrica

COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde José Pedro Varela hasta David Rosenthal y hasta Mangarelli
  • Desde: 14/10/2026 - 09:30 - Hasta: 14/10/2026 - 13:00
  • Motivo Trabajos de empalme en la red

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Bvar. José Batlle y Ordóñez, José Enrique Michelena, calle vehicular y Av. Ing. Santiago Rivas.
  • Desde: 14/10/2026 - 08:30 - Hasta: 14/10/2026 - 12:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: OCEAN PARK y SAUCE DE PORTEZUELO
  • Desde: 14/10/2026 - 08:30 - Hasta: 14/10/2026 - 12:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

ROCHA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: barrios Jardín, Treinta y Tres y Unión de la ciudad de Rocha
  • Desde: 14/10/2026 - 08:00 - Hasta: 14/10/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución

CHUY: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: samuel Priliac y Río Olimar
  • Desde: 14/10/2026 - 08:00 - Hasta: 14/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de empalme en la red

J.LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Calle Las Flores, Viena, Italia, Cataluña, Roma, Montevideo, 18 de Julio, Minas.
  • Desde: 14/10/2026 - 08:00 - Hasta: 14/10/2026 - 10:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

Las más leídas

Metsul advierte por una masa de aire frío que afectará a Uruguay: cuándo bajarán las temperaturas y hasta cuándo seguirá el frío

Yamandú Orsi entre los tres peores evaluados del ranking de presidentes de Latinoamérica, según CB Global Data

Pagó US$ 5.000 por un viaje a Turquía y notó la estafa a días de partir: la historia de una damnificada de la agencia clausurada por el Ministerio de Turismo

Antel explicó a qué se debieron las fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica: distintas obras rompieron cables

Temas

ose agua potable

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos