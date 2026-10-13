Antel registra fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica

Antel registra fallas en sus servicios de datos móviles y de internet por fibra óptica, algo que fue advertido por usuarios de todo el país.
Los reportes apuntan a dos frentes en simultáneo: la conexión de datos móviles, que varios clientes describen como caída o intermitente, y el servicio de fibra óptica del hogar.
Fuentes de la empresa señalaron a El Observador que se detectaron varios cortes en la red de fibra óptica. Dos sobre Ruta 9, uno sobre la Ruta Interbalnearia, cerca de Atlántida, y otro en la Ruta 12, entre Migues y San Ramón.
Desde Antel agregaron que están trabajando para solucionar los inconvenientes cuanto antes y apuntaron que las roturas no se debieron a obras que estuviera llevando a cabo la empresa.
Los cortes en la red troncal —explicaron— afectaron la conectividad con la red de internet internacional, a la que Uruguay accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado.