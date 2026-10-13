Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Miércoles:
Mín  15°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTERNET

Antel registra fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica

Se detectaron varios cortes en la red de fibra óptica: dos sobre la Ruta 9, otro sobre la Ruta Interbalnearia, próximo a Atlántida, y otro en Ruta 12, entre Minas y San Ramón

13 de octubre de 2026 17:21 hs
torre antel

Antel registra fallas en sus servicios de datos móviles y de internet por fibra óptica, algo que fue advertido por usuarios de todo el país.

Los reportes apuntan a dos frentes en simultáneo: la conexión de datos móviles, que varios clientes describen como caída o intermitente, y el servicio de fibra óptica del hogar.

Fuentes de la empresa señalaron a El Observador que se detectaron varios cortes en la red de fibra óptica. Dos sobre Ruta 9, uno sobre la Ruta Interbalnearia, cerca de Atlántida, y otro en la Ruta 12, entre Migues y San Ramón.

Más noticias

Las ventas de smartphones registran una caída del 20% en el mundo, el nivel más bajo en 14 años

Vas a dejar de usar ChatGPT: así las empresas quieren que uses la IA

Desde Antel agregaron que están trabajando para solucionar los inconvenientes cuanto antes y apuntaron que las roturas no se debieron a obras que estuviera llevando a cabo la empresa.

Los cortes en la red troncal —explicaron— afectaron la conectividad con la red de internet internacional, a la que Uruguay accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado.

Las más leídas

Senador Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay: "Es ilógico que tenga 19"

Metsul advierte por una masa de aire frío que afectará a Uruguay: cuándo bajarán las temperaturas y hasta cuándo seguirá el frío

Un auto circulaba a alta velocidad, cruzó en roja y chocó contra un ómnibus en el Centro: hay varios heridos

Exfiscal Juan Gómez: allanamientos nocturnos son una herramienta "necesaria", siempre que haya jueces y fiscales disponibles 24 horas

Temas

Antel

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos