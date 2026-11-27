Uruguay es el país de América Latina que más usa ChatGPT en relación con su población, y además la mayoría de los mensajes los envían mujeres . Así surge de los datos de OpenAI Signals, que ubican al país en el puesto 43 entre 173 en el tercer trimestre de 2026, por encima de Costa Rica (56), Chile (63), Brasil (71) y Argentina (72).

El ranking no mide cuántas personas usan la herramienta, sino cuánto se usa en proporción a la población de cada país. Además, solo toma en cuenta la versión para consumidores: las cuentas empresariales quedan afuera, por lo que, según advierte OpenAI, el uso laboral probablemente esté subestimado.

La posición uruguaya no fue siempre la misma. En los últimos dos años el país subió y bajó varias veces en la tabla: arrancó 2025 en el lugar 69, llegó al 35 a mitad de ese año y cayó al 54 a fines de 2025, antes de volver a subir.

El dato de género es el que más separa a Uruguay del promedio mundial. En setiembre de 2026, el 59% de los mensajes enviados desde el país salió de usuarias con nombres femeninos, contra 52% a nivel global. Con esa cifra, Uruguay queda en el lugar 16 entre 136 países según participación femenina.

No siempre fue así. Hasta comienzos de 2025, el uso estaba repartido en partes casi iguales, con meses en los que los hombres tenían una leve ventaja. Desde abril de ese año, las mujeres son mayoría todos los meses, con un pico de 61,5% en mayo de 2026.

OpenAI no les pregunta el género a sus usuarios. Lo deduce a partir del nombre de pila, que compara con bases de datos externas, y solo toma en cuenta los nombres asociados casi en exclusiva a un género. Todos los demás quedan fuera de este cálculo.

En cuanto a la edad, el uso se concentra en los adultos de 25 a 34 años, que envían el 37% de los mensajes. Los de 18 a 24, que en julio de 2024 eran el grupo más activo con 41%, bajaron a 24%, por debajo del 31% del promedio mundial.

Para qué lo usan los uruguayos

La mayoría de las consultas son de orientación práctica: pedidos de consejo sobre cómo hacer algo, tutorías, ideas creativas o preguntas sobre salud y cuidado personal. Ese uso representa el 31% del total, tres puntos más que en el resto del mundo. Le siguen la escritura (20%) y la búsqueda de información (18%).

Para armar estas categorías, nadie lee los mensajes. OpenAI usa clasificadores automáticos – programas basados en modelos de lenguaje que ordenan cada mensaje según su tema – sobre datos a los que antes se les quitó la información personal. Después agrega ruido estadístico para que ninguna conversación pueda identificarse.

En dos años, el perfil de uso cambió. La escritura pasó de 29% a 20% y la ayuda técnica, que incluye cálculos, análisis de datos y programación, de 11% a 5%. En cambio, la generación de imágenes y otros contenidos subió de 2% a 10%, y la autoexpresión – charlas, reflexiones personales y juegos – de 3% a 11%.

Lo mismo se ve en la intención de los mensajes. Fuera del trabajo, el 36% de lo que los uruguayos le escriben a ChatGPT no busca información ni le encarga una tarea: simplemente se expresan. En julio de 2024 esa proporción era de 12%, y hoy supera el 31% global.

El uso laboral representa el 32% de los mensajes, igual que el promedio mundial. En julio de 2024 era 36%, y en abril de 2026 tocó un mínimo de 24%.