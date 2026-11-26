Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, ha desmentido categóricamente la idea de que la libre voluntad humana deba ser cedida a la inteligencia artificial (IA), buscando aclarar su postura pública en la red social X y diferenciando la gobernanza global de la automatización de tareas cotidianas.

Amodei afirmó haber escrito extensos ensayos oponiéndose a la noción de que la libre voluntad humana deba cederse a los sistemas de IA, especialmente en lo concerniente al poder político, sosteniendo que la legitimidad democrática y la autodeterminación no deben sacrificarse en nombre de la eficiencia.

En sus escritos, como "Machines of Loving Grace" y "The Adolescence of Technology", Amodei analiza el uso de la IA para fortalecer la democracia y luchar contra la tiranía impulsada por sistemas autónomos, advirtiendo sobre los riesgos de que los laboratorios de IA usurpen el poder, algo a lo que se opone firmemente.

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Amodei matiza la discusión al diferenciar el control político global de la automatización técnica, como el diseño de fármacos o la conducción, reconociendo el valor económico y la capacidad de salvar vidas de esta automatización pero proponiendo establecer límites claros.

Estas áreas clave incluyen evitar que la IA cree modelos más avanzados de forma autónoma sin supervisión humana, además de la necesidad de ralentizar ciertos despliegues para facilitar la adaptación de los trabajadores a los nuevos entornos tecnológicos.

Supervisión de seguridad y autonomía humana

El CEO de Anthropic también enfatiza la importancia de usar la inteligencia artificial con cautela para supervisar la seguridad y, fundamentalmente, respetar el deseo de las personas de seguir realizando actividades significativas por sí mismas.

Critica a otras empresas del sector por usar eslóganes de control humano como meras estrategias de marketing, argumentando que sus productos son similares en la práctica y destacando que Anthropic ha sido proactiva en establecer salvaguardas reales, como la prohibición del uso de sus modelos actuales en armas autónomas.