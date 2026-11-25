El Gobierno uruguayo trabaja en un decreto para regular el uso de la inteligencia artificial en la administración pública .

Según Diego Pastorín, director general de Presidencia de la República, la meta es que Uruguay "pueda ser uno de los primeros países en la región" con una norma de este tipo .

Pastorín se refirió al decreto, que se discute en estos días, y dijo que es un tema "que nosotros hemos abordado con mucha paciencia, con mucha reflexión". Explicó que la IA llegó a la vida cotidiana como "una irrupción" y que AGESIC tomó como camino de trabajo crear un marco normativo.

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El enfoque parte del rol de regulador que AGESIC tiene sobre el gobierno digital. Según el jerarca, desde ahí pueden "crear un marco normativo que dé garantías de trabajo a todas nuestras administraciones públicas".

Por ahora hay borradores de trabajo. Pastorín dijo que recibieron "aportes de distintos organismos, distintas áreas de trabajo" y que en el próximo momento podrían estar en condiciones de elevar una propuesta al Poder Ejecutivo.

Innovación, derechos y transparencia

El director general de Presidencia remarcó que la propuesta es pro innovación. En sus palabras, "no es una propuesta para trancar el desarrollo, la innovación", sino una estrategia y un marco que promueve el uso de IA en la gestión pública.

El marco incluye dos condiciones: las herramientas "no pueden vulnerar derechos, tienen que ser transparentes". Pastorín sostuvo que "la legislación uruguaya es robusta" y que, ante cualquier herramienta que use datos o afecte un derecho, hay una norma que respalda la acción para evitarlo.

Pastorín planteó que este es un desafío para el país e invitó a los actores interesados a reflexionar y traer los aportes que entiendan necesarios. El objetivo es que Uruguay tenga una norma para el uso de la IA en la administración pública antes que otros países de la región.

Qué dice el borrador

Según informó el diario El País, el borrador que analiza el presidente Yamandú Orsi alcanza a todas las entidades de la administración central. Plantea criterios y obligaciones sobre el desarrollo y el uso de IA, con énfasis en la protección de datos personales, la transparencia, la supervisión humana y la prevención de riesgos.

Cada organismo deberá mantener un inventario de los sistemas de IA autorizados, con su descripción, proveedores, finalidad, tipo de información que procesa y nivel de riesgo. La autorización la dará el jerarca máximo de la unidad ejecutora, previo asesoramiento de un responsable de IA designado por el organismo.

Antes de implementar un sistema, las entidades tendrán que evaluar los riesgos sobre derechos y libertades de las personas. Si no pueden mitigarse razonablemente, el sistema no podrá usarse mientras persista esa situación. Como dijo Pastorín este miércoles, las herramientas "no pueden vulnerar derechos, tienen que ser transparentes".

El texto exige supervisión humana continua y formación para funcionarios en todos los niveles. Cada organismo deberá aprobar una política interna sobre qué herramientas están autorizadas y bajo qué condiciones, y remitirla a Agesic, que tendrá 60 días para formular observaciones.

Los organismos tendrán que informar a los ciudadanos cuando productos o servicios de contenido sustantivo, o que impliquen decisiones sobre las personas, se generen con IA o con su apoyo. AGESIC habilitará canales para recibir consultas y denuncias sobre el uso de IA en el Estado.

Según el borrador, Agesic llevará un nuevo Registro de Sistemas de Inteligencia Artificial y presidirá un Comité Estratégico de IA y Datos para el Sector Público. Ese comité tendría representantes de Presidencia, varios ministerios, la ANII, la ANEP, Ceibal y las unidades de datos personales y acceso a la información.

En caso de incumplimientos, Agesic podrá apercibir a los organismos y publicar un listado de entidades incumplidoras.