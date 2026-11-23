La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, afirmó este lunes que "si hay que prohibir algo que vaya contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, hay que hacerlo". Lo dijo en el Palacio Legislativo, al cuestionar que cada discusión normativa sobre entornos digitales empiece con un "prohibicionismo no".

Cosse habló en la presentación de resultados de la Consulta Pública y Participación Multiactores sobre niñas, niños y adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial, que busca generar insumos con el objetivo de regular las plataformas digitales .

Según planteó, "cada vez que hablamos de esquemas normativos alrededor de este tema, no sé por qué nos sentimos en la obligación de decir 'prohibicionismo no'. ¡Calmémonos! Y si algo hay que prohibir, lo prohibiremos ".

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La vicepresidenta pidió hablar "con la tranquilidad que nos da también la historia uruguaya" y "no quedarnos con un estudio para tomar decisiones". Recordó que la conversación se da en el Parlamento, "la casa de la democracia de las y los uruguayos", y que "no es una conversación que se va a terminar acá" .

Dijo además que le "da la sensación de que siempre empezamos hablando de esto como pidiendo perdón". Según Cosse, tras salir a buscar preguntas y respuestas fuera de la institución, vendrán "nuevas escuchas y nuevas vueltas" hasta llegar a "un racimo de cuestiones, algunas vinculadas con leyes, otras vinculadas con acciones".

Una respuesta que no se agota en una ley

Cosse sostuvo que este es "un camino que estamos recorriendo" y que no es "un camino de una sola medida, porque ningún camino sustentable lo es". No podría apoyarse, dijo, "solamente en una ley, ni solamente en una medida, ni solamente en un momento".

También pidió darle a estos temas "la caja de resonancia del Sistema Nacional de Cuidados", porque "esto es cuidar". Para ella, ese sistema es "cuidar lo mejor del ser humano y lo que es vulnerable": las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres vulnerables y los mayores.

En lo legislativo, Cosse dijo que, con trabajo de Inmujeres, hay un borrador de proyecto basado en la ley modelo contra la violencia digital del MESECVI, organización de la OEA. Según la vicepresidenta, el texto está "maduro" y circula entre parlamentarios. Será, planteó, "una pata" de la parte legislativa.

Un curso "Operador IA" para cientos de miles de personas

Cosse propuso que "todas las instituciones educativas" del sistema formal e informal ofrezcan un curso "Operador IA" que alcance a "cientos de miles de alumnos de todas las edades". Lo comparó con el curso "Operador PC", que según dijo hace unas décadas todos admitieron necesario para que la gente tuviera una oportunidad de conseguir trabajo.

Según la vicepresidenta, hay "cientos de miles de personas en Uruguay" que necesitan ese curso "porque el trabajo va a correr riesgo". Sería, dijo, "la base mínima" para seguir profundizando en qué pasa con la inteligencia artificial desde los sistemas educativos y desde la política.

Afirmó que Uruguay está en "excelentes condiciones" comparativas con otras regiones del mundo para la alfabetización en IA. Citó la investigación científica de años en el tema, la actividad de Ceibal y de ANEP, la matriz de telecomunicaciones, la matriz energética y el sistema de educación pública.

Recordó que, junto al presidente de la Cámara de Representantes, se organizó un curso de siete u ocho módulos con Ceibal y la Facultad de Ingeniería sobre la relación entre inteligencia artificial y matemática, que hoy es público. Para Cosse, eso "no alcanza": hay que "expandir la superficie, escalar la superficie para la alfabetización".

Aclaró que impulsar esto no debe hacerse "en detrimento ni de la historia, ni de la filosofía, ni de la literatura, porque tampoco tenemos que generar robots".