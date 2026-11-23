Los usuarios de WhatsApp en iPhone que utilizan la aplicación pueden evitar que el remitente de un mensaje sepa que ha sido leído, desactivando las confirmaciones de lectura en los ajustes de privacidad.

Según el Centro de ayuda oficial, este cambio se realiza mediante un sencillo interruptor, pero implica ciertas condiciones y consecuencias.

Por defecto, la aplicación de mensajería instantánea muestra un doble tilde azul para avisar que un mensaje fue leído. La desactivación de esta función impide no solo que otros sepan si sus mensajes fueron leídos, sino también que el usuario reciba dichas confirmaciones de los demás.

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La configuración para ocultar el doble tilde azul se encuentra en la sección “Privacidad” de la aplicación. Una vez allí, se debe desactivar la opción “Confirmaciones de lectura”. Al activarla nuevamente, la función vuelve a operar con normalidad para todas las conversaciones individuales, ya que WhatsApp no ofrece un control individualizado para este ajuste.

Limitaciones en grupos y mensajes de voz

Es importante tener en cuenta que las confirmaciones de lectura se envían siempre en los chats grupales, independientemente de la configuración individual. Por lo tanto, el truco de desactivar la función no es efectivo en grupos.

Adicionalmente, si un usuario recibe un mensaje de alguien que no está guardado como contacto y tiene las confirmaciones activadas, no se mostrará el doble tilde azul hasta que responda o agregue el número. Los mensajes de voz, por su parte, cuentan con un aviso de reproducción propio que, según análisis externos, no puede ser desactivado.

Alternativas para leer mensajes sin ser detectado

Quienes prefieran no desactivar permanentemente las confirmaciones de lectura, tienen a disposición otras alternativas. Una de ellas es leer parte del contenido del mensaje directamente desde la pantalla de bloqueo del iPhone, seleccionando la opción de mostrar vistas previas en los ajustes de notificaciones.

Otra estrategia difundida entre los usuarios consiste en activar el modo avión antes de abrir la conversación, leer el mensaje y luego salir de la aplicación antes de volver a conectarse a internet. Si bien este método no está documentado oficialmente por WhatsApp ni por Apple, su efectividad puede variar según la versión de la aplicación.

Cabe aclarar que desactivar las confirmaciones de lectura no oculta la hora de última conexión ni el estado “en línea” del usuario, opciones que se gestionan de forma independiente en la sección de Privacidad de WhatsApp.