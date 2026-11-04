WhatsApp ya permite programar mensajes: paso a paso, cómo activar la nueva función

WhatsApp incorporó una herramienta que permite programar el envío de mensajes para una fecha y un horario determinados, sin necesidad de estar conectado en el momento en que deben llegar al destinatario.

La función está disponible tanto para conversaciones individuales como para grupos y permite dejar escrito un mensaje con anticipación para que se envíe automáticamente en el momento elegido. De esta manera, los usuarios pueden organizar recordatorios, coordinar reuniones o preparar comunicaciones laborales sin tener que enviarlas de inmediato.

La novedad comenzó a implementarse en los últimos días y puede utilizarse en celulares con la versión más reciente de la aplicación, tanto en dispositivos con iOS como con Android . Sin embargo, el acceso todavía puede variar según el teléfono y la actualización disponible.

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Para utilizar la herramienta, primero hay que ingresar a la conversación individual o grupal en la que se quiere enviar el mensaje y escribir el texto. En lugar de tocar directamente el botón de envío, el usuario debe mantenerlo presionado para acceder a la opción de programación.

A continuación, WhatsApp habilita un calendario desde el que se puede seleccionar el día y la hora exactos en los que se realizará el envío. Una vez elegidos esos datos, solo resta confirmar la programación para que el mensaje quede pendiente y se envíe automáticamente en el momento establecido.

La aplicación también permite modificar o eliminar el contenido antes de que llegue el horario previsto.

¿Cómo programar el envío de mensajes en WhatsApp?

Otro detalle es que la persona que recibe el mensaje no obtiene una notificación que le indique que fue programado: lo recibe como cualquier otro mensaje cuando llega la fecha y la hora seleccionadas.

Quienes todavía no encuentren esta opción deberán comprobar si tienen instalada la última versión de WhatsApp compatible con su dispositivo. La herramienta se está desplegando de manera progresiva, por lo que puede demorar en aparecer en algunos celulares.