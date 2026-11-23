Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

El anuncio de los lentes de Meta lo hizo el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg. Reuters

La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos emitió una advertencia categórica contra la compra de lentes con cámara habilitados por inteligencia artificial. La entidad considera que estos dispositivos comprometen la privacidad de quienes se encuentran cerca de los usuarios y, además, ponen en riesgo la seguridad de quienes los utilizan.

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La reciente declaración de la autoridad, que se acerca a una prohibición total, señala que el uso de estos anteojos conectados a internet y siempre activos para grabar personas en espacios públicos está “casi siempre prohibido”. Los críticos han comenzado a denominarlos “anteojos pervertidos” por su potencial para ser utilizados para grabar a personas sin su consentimiento, especialmente con el fin de acosar a mujeres.

A pesar de que algunos modelos incluyen luces de advertencia cuando el usuario está grabando, los defensores de la privacidad argumentan que estas alertas no son lo suficientemente claras. Incluso se han desarrollado aplicaciones para teléfonos capaces de detectar a los portadores de estos anteojos inteligentes en las proximidades.

Fallos y riesgos de seguridad en los lentes con inteligencia artificial La autoridad holandesa también alertó que los anteojos pueden producir resultados erróneos y poco seguros. En una prueba realizada por la propia entidad, unos lentes no especificados brindaron “consejos sobre citas a un adulto que indicó que está interesado en un menor”. Asimismo, los dispositivos leyeron incorrectamente la etiqueta de un medicamento y afirmaron haber llamado a una ambulancia cuando no fue así.