Consulta pública. Este lunes se presentó la consulta multiactor sobre niñas, niños y adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial, y uno de sus énfasis son los pedidos de los adolescentes: formación, criterio propio y ayuda humana, accesible y respetuosa . Según la síntesis, les preocupan el acoso y la difusión de datos e imágenes sin permiso.

Titulada "De la escucha a un compromiso de país", la consulta busca ser un insumo para regular las plataformas digitales desde Uruguay . Su fase de escucha reunió más de 10.000 participaciones, con aportes de 19 departamentos. El documento lleva la firma de Lydia Garrido Luzardo y fecha de noviembre de 2026.

El grupo central del proceso lo integran el Parlamento, Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), Ceibal, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). El PNUD está en representación de las agencias de la ONU participantes.

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Entre los instrumentos hay una encuesta de Nómade a 1.509 adultos, 1.356 registros en cinco cuestionarios de la Plataforma de Ciudadanía Digital y 1.159 referentes adultos consultados por UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y Equipos.

Entre otros, se sumaron 4.500 participaciones en jornadas de los PIAs (Plataforma Infancias y Adolescencias), NST (una empresa de tecnología), la UCU (Universidad Católica del Uruguay), el CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana) y la FIC (Facultad de Información y Comunicación).

También participaron la INDDHH (Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo), la UTEC (Universidad Tecnológica), la UDE (Universidad de la Empresa) y la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública).

La lista incluye a AUDEC (Asociación Uruguaya de Educación Católica), AIDEP (Asociación de Institutos de Educación Privada), Pensamiento Colectivo y El Abrojo, además de más de 100 aportes y documentos.

El documento advierte que los volúmenes por instrumento no equivalen a personas únicas ni a una muestra nacional. Cada instrumento conserva sus bases, alcances y diferencias, y el material se ordenó en 12 categorías y un catálogo de 74 indicadores.

Qué piden los adolescentes y jóvenes

La síntesis resume lo planteado por adolescentes y jóvenes en tres líneas. Valoran conectar, pertenecer, jugar, aprender y crear. Les preocupan el acoso, la discriminación y la difusión de datos e imágenes sin permiso. Piden formación, criterio propio y ayuda humana, accesible y respetuosa.

En las jornadas de los PIAs en Montevideo, Salto, Rivera y Maldonado, los participantes plantearon que lo digital es vínculo y pertenencia. En algunos contextos, agregaron, también es un resguardo frente a la inseguridad del entorno presencial.

Las relatorías territoriales de NST registran una dificultad previa a cualquier pedido: cuesta contar lo que pasa. Según el informe, hay temor a las reprimendas y poca confianza en los adultos y en las plataformas.

En la UCU se trabajó con imaginarios a partir del juego Dixit. Los jóvenes imaginaron una IA que ayude a crear y aprender, pero también temen perder criterio propio, vínculos y capacidades.

Promotores de salud, la INDDHH y la UTEC recogieron pedidos de educación, recreación y espacios. Los jóvenes vinculan el estudio y el trabajo con saber actuar ante el acoso digital.

Lo que contó Leo Perdomo, de NST, en la presentación

Durante la presentación de la consulta habló Leo Perdomo, que representa a NST y trabaja en territorio desde 2019. Con un equipo de cuatro personas recorrió 11 departamentos y conversó con unas 1.700 personas: adolescentes, educadores y familias.

Perdomo llevó testimonios de chicos de 15 años de esos departamentos. Uno de ellos dijo: "Es necesario que se pueda regular porque hay mucha violencia digital". Otro pidió que las leyes cambien "como la tecnología" y que los ayuden a regular el uso "poniendo un límite".

Otro testimonio apunta a los adultos: "Si subimos una foto en bikini y algunas personas hacen comentarios fuera de lugar, y son adultos, eso te incomoda y te asusta". Y agregó: "Es injusto que la carga moral o la culpa termine recayendo en nosotros".

También cuestionan las prohibiciones: "¿Por qué me sacás el teléfono? ¿Por qué me prohibís algo cuando yo no estoy haciendo algo malo?". Otro dijo que los adultos "preferirían que no estemos ahí en lugar de enseñarnos cómo estar ahí".

Hay desconfianza en la ayuda adulta: "¿Cómo me va a ayudar con algo que ni él mismo entiende?". Otro testimonio reconoce los riesgos propios: "Yo sé lo que hago, pero no me doy cuenta de los riesgos".

Perdomo contó que les hizo tres preguntas. A quién creen que sabe más de tecnología, respondieron: "Yo, obvio". A quién debería guiarlos para llegar a ser adultos, respondieron que a sus padres. Cuando les preguntó cómo se resuelve eso, la respuesta fue: "Que aprendan. Y que me enseñen, que se comuniquen mejor".

Sobre por qué no hablan con sus padres, citó respuestas como "Prefiero la IA porque no me juzga" y "No contamos muchas de las cosas que nos pasan porque después nos retan". Otra dice: "Vos no podés ayudar a alguien que no escuchás".

Otro testimonio relaciona el tema con la salud mental: "Que actúen rápido, porque lo que está pasando tiene vínculo directo con nuestra salud mental".

Perdomo también llevó voces de educadores de Florida y Maldonado. Uno dijo: "Llegan al colegio cansados porque a la noche no duermen ni descansan por jugar en línea. No podemos competir" con las notificaciones continuas. Otro pidió que los ayuden "con normas más claras".

Según Perdomo, los educadores no dicen que no quieren, sino que no pueden: tienen que enseñar su materia y además enseñar a usar la tecnología. Dijo que dicen "sí" a la tecnología, pero que necesitan ayuda.

De los padres citó frases como "Existen muchas leyes que al final no se ponen en marcha nunca por la burocracia, y esto es urgente y es ahora" y "¿En qué momento voy a aprender? Trabajo todo el día, todo avanza muy rápido y yo me pierdo". Otro dijo que a los padres "nos cuesta escuchar".

Perdomo interpretó que los adultos no piden una aplicación ni un software, sino ayuda para comunicarse con sus hijos. Dio como ejemplo a un padre al que su hijo le habla de Discord o de Twitch y que no entiende de qué se trata.

Dijo que celebra la consulta como algo "inédito" y "el camino correcto", y que no está en contra de la tecnología, pero que hay un sentido de urgencia. A su juicio, están dadas las condiciones para hacer algo que ningún otro país hizo.

Extendió una invitación formal a cualquier diputado o senador para acompañar a su equipo en actividades en territorio. Dijo que seguirán trabajando en el interior.

Además de lo que piden los adolescentes, qué propone la consulta

La síntesis ordena las preocupaciones y demandas de todos los actores consultados, no solo de adolescentes, en siete ejes. En datos e imágenes, se pide privacidad comprensible y respuesta ante la difusión sin permiso. En contacto con terceros, control de contactos y protección frente al acoso. En contenidos dañinos o falsos, controles por edad y recomendaciones ajustables.

Sobre el tiempo de uso, se piden pausas y control sencillo de notificaciones. Sobre las compras inducidas, controles de gasto y opciones sin engaños. En IA y aprendizaje, formación y resguardos para la autonomía. Y ante la falta de ayuda, atención humana, seguimiento y reparación.

El documento aclara que estos aportes son diversos y no siguen un orden de importancia. También señala que las medidas específicas requieren evaluación y acuerdos, y que las finalidades de protección conviven con posiciones distintas sobre edades y restricciones.