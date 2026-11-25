El Gobierno de Colombia pondrá en funcionamiento este miércoles una nueva cárcel en Riohacha , en el departamento de La Guajira , con el objetivo de ampliar la infraestructura penitenciaria y responder a la sobrepoblación que afecta a los centros de detención de la región.

El establecimiento ocupa una superficie de 36.000 metros cuadrados y fue diseñado para alojar a personas privadas de la libertad en distintas condiciones, con sectores diferenciados para hombres, mujeres y miembros de comunidades indígenas.

La ceremonia de inauguración contará con la participación del presidente Abelardo de la Espriella y representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) .

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La construcción de la nueva cárcel comenzó en 2020 como parte del plan de renovación de la infraestructura penitenciaria contemplado en el documento Conpes 4082. La inversión alcanzó los 307.969 millones de pesos colombianos , mientras que el contrato de interventoría, destinado a supervisar los trabajos, rondó los 21.000 millones.

Aunque la entrega estaba prevista inicialmente para junio, el cronograma se extendió hasta noviembre.

El complejo cuenta con siete pabellones para hombres y uno para mujeres. También dispone de áreas de visitas, dependencias judiciales y administrativas, auditorio, servicios de salud, aulas para actividades de formación y tratamiento, talleres de mantenimiento, cocina, lavandería y alojamiento para el personal de custodia.

La infraestructura incorpora, además, espacios específicos para integrantes de la comunidad indígena Wayuu. Entre ellos se encuentra un salón de armonización y una construcción con características de maloka, pensada para contemplar sus prácticas culturales durante el cumplimiento de las penas.

@SebasCote95 (X)

"Para ellos se construyó una especie de maloka, que va a permitir el libre desarrollo de sus culturas étnicas, de tal manera que los funcionarios de custodia y vigilancia puedan contribuir en la construcción del tejido social y lograr el avance de la resocialización para lograr mejores condiciones en esa zona del país", explicó el entonces director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es el tratamiento de aguas residuales para reducir el consumo en una zona donde ese recurso es escaso.

"El sistema de recolección de aguas residuales ya cuenta con un tratamiento que permite el reúso de caudales, de tal manera que se pueda disminuir el consumo de agua que es tan escasa en el distrito", anticipó el exsubdirector de seguimiento a la Infraestructura, Juan José Casasfranco.

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La nueva prisión busca responder a la situación de hacinamiento que atraviesa Riohacha. El establecimiento que funciona actualmente en la ciudad registra una sobrepoblación superior al 260%, mientras que el centro de detención transitoria llegó a presentar niveles de hasta el 3.700%, de acuerdo con reportes de la Policía recopilados por El Tiempo.