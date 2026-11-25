La Justicia imputó a nueve adultos y un adolescente detenidos en un operativo que desarticuló la organización criminal liderada por Luis Dadian "Tato" Moyano .

La investigación, denominada Operación Aruba , permitió desarticular esta organización dedicada al narcotráfico y vinculada al tráfico de armas y al lavado de activos. Las resoluciones judiciales fueron informadas este miércoles por la Jefatura de Policía de Montevideo, luego de las actuaciones realizadas por la Brigada Departamental Antidrogas.

Ocho de ellos —siete hombres y una mujer— deberán cumplir 180 días de prisión preventiva, mientras que otra mujer, de 29 años, tendrá prisión domiciliaria total por el mismo plazo. A su vez, un adolescente de 17 años recibió diez meses de medidas socioeducativas en régimen de libertad asistida.

Carlos Negro confirmó que el tercer trimestre del año cerró con un aumento en los homicidios, pero se sostiene "la baja" en los demás delitos

Moyano — que había sido señalado por el ministro del Interior, Carlos Negro, como "un verdadero proveedor de proveedores" y "el más importante de los traficantes en la zona noreste del departamento de Montevideo" — fue imputado por un delito de organización de actividades delictivas de narcotráfico, en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de autolavado. Por su parte, la Fiscalía le atribuye responsabilidad como autor de ambos delitos.

Negro también había señalado que la captura del hombre era un objetivo prioritario cuando se desempeñaba como fiscal y que esa condición se mantuvo durante su gestión al frente del Ministerio del Interior. Su captura se concretó este lunes, después de una investigación de 11 meses que reunió más de 4.000 páginas de evidencia.

La imputación por lavado de activos refiere a la utilización de recursos provenientes de actividades ilícitas para incorporarlos al circuito económico. En este caso, la modalidad de autolavado implica que se investiga al propio responsable de la actividad delictiva por operaciones destinadas a ocultar o dar apariencia lícita a sus ganancias.

El procedimiento incluyó 25 allanamientos simultáneos en Montevideo, Canelones y Florida. Al finalizar el despliegue, 13 personas habían sido detenidas y otras tres permanecían requeridas por la Justicia.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, explicó que la organización tenía capacidad para abastecer distintos puntos de venta de drogas. "Además de tener control sobre muchas bocas que proveían a otras, realizaba viajes al exterior asiduamente a Asia, Medio Oriente y, en el continente, a Paraguay", sostuvo.

Armas de fuego, una vivienda adquirida por un tercero y más de $200 mil en efectivo

Uno de los aspectos abordados durante la investigación fue el movimiento de dinero y la adquisición de bienes vinculados al grupo. En ese análisis, los investigadores identificaron una vivienda de importante valor, recientemente terminada, que no estaba registrada a nombre de Moyano.

Según la información presentada por Clavijo, el inmueble había sido adquirido por un tercero, aunque el dinero para concretar la operación había sido aportado por el propio narcotraficante. La propiedad quedó a disposición de la Justicia.

La Policía también delimitó el área de influencia territorial de la organización. De acuerdo con lo informado por el jefe de Policía, el grupo tenía predominio sobre el eje de Ruta 8 y se extendía hacia el oeste hasta Camino Maldonado.

En ese sentido, Clavijo descartó que la banda estuviera vinculada con la balacera registrada en la zona de Malvín Norte, en el entorno de Boix y Merino, que tuvo repercusiones en la Facultad de Ciencias.

El despliegue policial del lunes también permitió retirar de circulación armas de fuego, municiones, sustancias que serán sometidas a pericias químicas y distintos elementos que, según la investigación, estaban vinculados con las actividades de la organización. Entre el armamento incautado había cinco armas de fuego: dos revólveres, dos pistolas y una escopeta. También se encontraron 228 municiones y cartuchos, además de cinco cargadores.

En cuanto a las sustancias, los investigadores incautaron 1,230 kilogramos de una sustancia blanca, 987,92 gramos de una sustancia amarillenta y 77,55 gramos de sustancia vegetal. La identificación de esos materiales quedó pendiente de los análisis químicos correspondientes.

Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

Los procedimientos también permitieron incautar $ 253.904 uruguayos, $ 1.100 argentinos y tres automóviles. A su vez, la Policía retiró 26 teléfonos celulares, dos computadoras, tres grabadores de video, ocho cámaras de seguridad, un dispositivo de rastreo, un inhibidor de señal, nueve balanzas de precisión y documentación.

Tráfico de drogas y asistencia a la organización: los delitos atribuidos a los demás imputados

Las restantes imputaciones alcanzan a personas que, de acuerdo con la investigación, habrían participado en distintas etapas de las actividades de la organización. Los delitos comprenden desde la venta y distribución de estupefacientes hasta el depósito de drogas, la asistencia al narcotráfico y el tráfico interno de armas de fuego y municiones.

Uno de los imputados fue acusado de "venta y distribución" de sustancias estupefacientes como parte de un grupo delictivo organizado. A esa imputación se sumaron delitos vinculados con la adquisición y venta de armas y municiones, así como el porte de armas de fuego en lugares públicos. También se le atribuyó una modalidad agravada por reincidencia.

A otro de los hombres se le imputaron delitos de venta y distribución de drogas, tráfico interno de armas y municiones y tenencia de armas con sus signos de identificación eliminados.

En otro caso, la Fiscalía atribuyó a un imputado la negociación de sustancias estupefacientes, con dos agravantes: la utilización de una vivienda como punto de venta y la participación en un grupo delictivo organizado.

También hubo imputaciones por negociación de drogas sin esos agravantes, así como por asistencia a las actividades delictivas de narcotráfico. En este último grupo se encuentra una mujer a la que, además, se le atribuyó participación en el tráfico interno de armas de fuego y municiones.

Otra de las personas fue imputada por asistir a las actividades de narcotráfico de la organización. A un hombre más se le atribuyeron delitos de depósito de sustancias estupefacientes, agravado por utilizar una vivienda para almacenarlas y por la participación de un grupo delictivo organizado, y tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito. Además, uno de los imputados deberá responder por asistencia a las actividades delictivas de narcotráfico, agravada por tratarse de un grupo organizado, y por un delito de receptación.

La investigación también alcanzó a un adolescente de 17 años. La Justicia lo responsabilizó como autor de una infracción grave a la ley penal, tipificada como "delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida en grado de acto preparatorio". Como sanción, deberá cumplir diez meses de medidas socioeducativas bajo un régimen de libertad asistida.