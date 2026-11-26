El verano ya tiene hora de llegada en Uruguay. Aunque el calor suele instalarse antes, su comienzo formal está determinado por un fenómeno astronómico que ocurre en un instante preciso.

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Según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos, el verano comenzará formalmente el lunes 21 de diciembre a las 17:50, hora uruguaya. Ese será el momento en que se produzca el solsticio de Capricornio.

La estación tendrá una duración de 88 días, 23 horas y 34 minutos, de acuerdo con los datos del observatorio. En concreto, serán poco menos de 89 días de verano astronómico.

Qué es el solsticio El solsticio es el momento del año en que el Sol alcanza su posición aparente más alejada del ecuador celeste. En diciembre llega a su punto más al sur y se ubica en forma vertical sobre el Trópico de Capricornio, de donde toma su nombre.