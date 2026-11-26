Que no estén a ciegas. Que tengan evidencia. Que los legisladores tengan todos los insumos para que puedan legislar con conocimiento. Que si prohíben algo lo hagan con un sustento que otros países no han tenido. Ese es el objetivo de una consulta que finalizó en la última semana y fue presentada en el Parlamento.

La consulta sobre niñez, entornos digitales e inteligencia artificial reunió más de 10.000 participaciones entre junio y octubre. Integrantes que participan de la consulta han dicho a El Observador que es única en el mundo , por la cantidad de actores que se sentaron a la misma mesa.

El trabajo lo impulsó un grupo núcleo de cinco instituciones – el Parlamento del Uruguay, Agesic, Ceibal, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el PNUD, en representación de las agencias participantes de Naciones Unidas – y lo coordinó Lydia Garrido. Se sumó un grupo ampliado de más de 50 organizaciones , y hubo aportes institucionales de otras tres.

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En Inglaterra la consulta, del 2 de marzo al 26 de mayo de 2026, ya ponía la prohibición en el centro: el documento de apertura declaraba "foco central" el veto a menores de 16, y en febrero el primer ministro había anunciado poderes legales para actuar rápido después. Hubo 116.211 respuestas , y el 15 de junio el gobierno anunció la prohibición, con restricciones a funciones de riesgo y chatbots. Los reglamentos llegarían antes de fin de año y regirían en la primavera boreal de 2027.

En Australia hubo dos niveles. Nueva Gales del Sur hizo una encuesta abierta antes de una cumbre de octubre de 2024, con unas 21.000 respuestas según el gobierno estatal. La revisión federal llegó con los 16 años ya elegidos: unas 15.000 presentaciones en 24 horas, una audiencia de tres horas y un informe a los pocos días. La ley, aprobada el 28 de noviembre de 2024, rige desde el 10 de diciembre de 2025 y obliga a las plataformas a impedir cuentas de menores de 16.

Noruega consultó entre julio y octubre de 2025 sobre un proyecto que ya fijaba un mínimo absoluto de 15 años y recibió 8.168 respuestas de padres, jóvenes, expertos, municipios, reguladores e industria. En 2026 ajustó la edad y centró la norma en plataformas con riesgos, como TikTok, Snapchat y Roblox. El proyecto iría al Parlamento en diciembre y no hay ley vigente.

En Dinamarca la decisión precedió a la consulta: la primera ministra propuso un límite de 15 años en octubre de 2025 y los partidos firmaron un acuerdo en noviembre. La audiencia pública del proyecto de ley, en septiembre y octubre de 2026, permitía mejorar detalles, no elegir entre prohibir o no. No hay norma aprobada.

Brasil consultó con la ley ya aprobada, y esa ley no prohíbe las redes: el ECA Digital, sancionado en septiembre de 2025 y vigente desde marzo de 2026, fija protección por diseño, verificación de edad y control parental en servicios accesibles a menores. Las consultas de fines de 2025 sirvieron para reglamentarlo, y la fiscalización de edad empieza en 2027.

En Francia no hubo un formulario ciudadano nacional comparable: el impulso pasó por una comisión de investigación sobre TikTok y audiencias parlamentarias. El Parlamento votó el 21 de julio de 2026 un veto general a menores de 15, y el Consejo Constitucional lo anuló en agosto por no distinguir riesgos entre plataformas. El Ejecutivo prepara una nueva redacción.

Irlanda y la Unión Europea están en pleno proceso: Irlanda recibe respuestas a una consulta de 21 preguntas hasta el 14 de diciembre y la Comisión Europea hasta el 3 de diciembre. La propuesta europea es gradual: sin cuentas antes de los 13 años, cuentas limitadas con adultos de 13 a 14 y autonomía desde los 15. No hay ley aprobada.

Qué distingue a Uruguay de esos procesos

En los demás países la consulta se abrió cuando ya había una medida en el centro: los 16 años como "foco central" (Inglaterra), un mínimo de 15 en un proyecto de ley (Noruega y Dinamarca), los 16 ya elegidos (Australia) o una ley aprobada (Brasil). En Uruguay, la consulta antecedió a cualquier decisión, y la convocatoria oficial afirma que no parte de una solución predeterminada.

En el formulario para madres, padres y responsables que se pudo revisar, primero aparecen oportunidades, luego riesgos y herramientas. No hay una pregunta directa sobre si hay que prohibir las redes a menores de 16.

Tampoco consultó solo a ciudadanos. Reunió a gobierno, oposición, academia, sociedad civil y técnicos, con adolescentes, familias y docentes, sobre redes, videojuegos, mensajería e inteligencia artificial. Es una diferencia de cantidad de actores, no de respuestas.

El resultado, presentado el 23 de noviembre, no es una edad mínima sino seis campos de garantías mínimas, entre ellos privacidad, ayuda efectiva e interacción identificable con IA. El informe registra posiciones distintas sobre edades y restricciones, y no equivale a una muestra nacional. La continuidad queda por acordar.

Por qué la consulta se presenta como única

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, dijo que "valió la pena tanto esfuerzo" y reconoció la "gran rigurosidad metodológica". Sostuvo que "no hay una solución fácil ni de una medida única" y descartó "una ley mágica o un atajo prohibicionista".

Según Goñi, hay parlamentos que buscan soluciones "por sí solos" porque quizás no encontraron la disposición de los actores; en Uruguay, afirmó, "existe una clara disposición de todos los actores a participar". Las responsabilidades "compartidas, distribuidas y coordinadas" podrían ser "una innovación institucional interna, local de nuestro país, pero también para mostrar al mundo".

El representante residente del PNUD, Estefano Petinato, la calificó como un "proceso de innovación democrática" y un modelo de participación multiactor e intergeneracional. Matías Dodel valoró que gobierno, oposición, academia, sociedad civil y técnicos decidieron esperar y dialogar antes de tomar decisiones impulsivas. Emiliano Pereiro, de Ceibal, dijo que en espacios internacionales se la destacó por evitar soluciones prohibicionistas apresuradas.