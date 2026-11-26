El mes de diciembre tendrá como una de sus citas astronómicas la lluvia de meteoros Gemínidas , que en condiciones ideales puede alcanzar los 120 meteoros por hora. Según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), el mejor momento para observarla será en la madrugada del lunes 14 , sobre las 3:30, mirando hacia el norte a unos 20° de altura.

La actividad figura en el calendario con fecha del 13 de diciembre y el cuerpo padre de estos meteoros, es decir, el objeto del que provienen, es el asteroide 3200 Phaethon .

El mes sumará además el solsticio de Capricornio , que marcará el inicio del verano el lunes 21 a las 17:50, hora de Uruguay. La estación tendrá una duración de 88 días, 23 horas y 34 minutos.

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Las primeras serán en la madrugada. El viernes 4, una fina Luna menguante estará en conjunción con la estrella Spica y se podrá ver hacia el este a partir de las 3:45, con Venus muy cerca de la formación.

El sábado 5, a la misma hora y también hacia el este, la Luna se encontrará con Venus, esta vez con Spica en las cercanías.

El sábado 12 será el turno de Júpiter y la estrella Régulo. La conjunción se verá al este a partir de la 1:00 y durante el resto de la noche, con Marte muy próximo.

El día del solsticio habrá otro evento: la conjunción entre la Luna y las Pléyades, visible hacia el norte desde las 21:30 y hasta que ambos astros se oculten.

El jueves 24, en Nochebuena, la Luna y la estrella Pólux se podrán observar al noroeste a partir de las 22:30 y durante el resto de la noche.

Hacia el cierre del mes, el lunes 28, se producirá una conjunción que reunirá a la Luna, Régulo, Marte y Júpiter. Será visible a partir de las 0:30 y por el resto de la noche.

Las fases de la Luna en diciembre

El mes comenzará con la Luna en cuarto menguante el martes 1°. La Luna nueva llegará el martes 8, mientras que el cuarto creciente será el jueves 17.

La Luna llena se dará el miércoles 23, un día antes de la conjunción con Pólux. Diciembre tendrá además un segundo cuarto menguante, que caerá el miércoles 30.