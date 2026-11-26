La reconocida empresa de gestión de contraseñas, 1Password, confirmó que sus sistemas internos sufrieron una intrusión. Si bien se accedió a información de algunos clientes, la compañía aseguró que los datos más sensibles, como las bóvedas de contraseñas y secretos, permanecen intactos y no estuvieron al alcance del atacante.

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La brecha de seguridad se detectó el pasado 19 de noviembre. Según explicó la compañía canadiense en un comunicado, un ciberdelincuente logró acceder a una cuenta corporativa de empleado en GitHub, plataforma que 1Password utiliza para almacenar y compartir su código fuente. Desde allí, el atacante pudo introducir código malicioso en los servidores internos.

Como resultado de la infiltración, el atacante descargó algunos datos de clientes, entre los que se encuentran sus nombres y las direcciones de correo electrónico asociadas a sus cuentas. También se sustrajeron detalles sobre la fecha de creación de la cuenta y la última vez que un usuario inició sesión.

A pesar del acceso no autorizado, 1Password enfatizó que las bóvedas de contraseñas de los clientes estuvieron “en ningún momento” disponibles para el atacante. La empresa no tiene acceso directo a las contraseñas de los usuarios ni a las claves secretas que utilizan para cifrar esa información, lo que garantiza la seguridad de los datos guardados.