GTA 6 salió a la venta el 19 de noviembre y los estafadores aprovechan la expectativa con descargas infectadas, tiendas online fraudulentas y ofertas que no existen. ESET Latinoamérica advirtió sobre estas trampas y compartió siete precauciones para no caer.

La primera es comprar solo en fuentes oficiales : PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store o comercios reconocidos. Si la oferta llega por un anuncio, una red social, un correo o un mensaje, no sigas el enlace: entrá directo al sitio de la tienda.

La segunda es desconfiar de los precios demasiado bajos . Según Rockstar, la edición estándar cuesta US$ 79,99 en Estados Unidos y la Ultimate, US$ 99,99. Los contadores regresivos o los avisos de "quedan dos copias" son tácticas de presión: las copias digitales no se agotan.

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La tercera es investigar la tienda, no solo el producto : datos de contacto verificables, información de la empresa y una política de devoluciones clara. Las reseñas del propio sitio, los diseños profesionales y los sellos de confianza no prueban que sea legítima.

La cuarta es pagar con un medio que ofrezca protección al comprador, como una tarjeta de crédito, y desconfiar si un vendedor desconocido exige criptomonedas o tarjetas de regalo, que dejan pocas posibilidades de recuperar el dinero.

La quinta es contrastar la oferta con la información oficial. Rockstar anunció el juego solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin beta, demo ni acceso anticipado, por lo que cualquier oferta de una versión para PC o celulares es una señal de alerta.

La sexta es mantener actualizados el sistema operativo, el navegador y el software de seguridad, y no ignorar las advertencias sobre sitios o descargas sospechosas.

La séptima es actuar rápido si algo sale mal. Si compraste en una tienda dudosa, ejecutaste un archivo sospechoso o ves actividad extraña en tus cuentas, contactá al banco o al emisor de la tarjeta y guardá capturas y comprobantes como evidencia.

Después, cambiá las contraseñas desde un dispositivo limpio y cerrá todas las sesiones activas: según ESET, las cookies de sesión robadas –los datos que mantienen abierta una cuenta– pueden seguir siendo válidas aunque cambies la contraseña. Por último, analizá el equipo con un software de seguridad.

Qué estafas detectó ESET

Según Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, no hay pruebas de que circule una copia filtrada y jugable del juego. Lo que sí detectaron son campañas de malware con infostealers –programas que roban información del equipo–, troyanos de acceso remoto y malware destructivo.

En otros casos el producto no existe: sitios que imitan tiendas legítimas ofrecen accesos anticipados o betas que Rockstar nunca vendió. La telemetría de ESET registró miles de dominios con términos vinculados a GTA 6 o que suplantan a Rockstar, aunque no todos son maliciosos ni están activos.

El lanzamiento coincide con el Black Friday de este viernes 27 de noviembre. Según Micucci, eso podría ampliar el grupo de posibles víctimas a padres, familiares y quienes compran regalos, que conocen menos las plataformas y ediciones oficiales del juego.

ESET anticipa además que, tras el lanzamiento, los señuelos pasarán a ser trucos, menús de mods, generadores de monedas del juego y descargas de una supuesta versión para PC.