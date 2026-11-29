Independiente, bajo la conducción técnica de Jadson Viera, selló este sábado por la noche su boleto a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol argentino tras superar una dramática serie ante Vélez Sarsfield. Luego de igualar 1-1 al cabo del tiempo suplementario, el conjunto de Avellaneda se impuso 3-1 en la definición por penales y ahora chocará ante River Plate en la antesala de la gran final.

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Más allá de la clasificación y del peso propio del arquero uruguayo Santiago Mele -quien resultó determinante en los 120 minutos y mantuvo su presencia intimidante en la tanda decisiva-, todas las miradas de la transmisión se desviaron hacia el banco de suplentes rojo por una escena tan curiosa como llamativa.

Una cábala insólita Durante la ejecución desde los 12 pasos en la tanda de penales, quedó en evidencia la insólita cábala de uno de los colaboradores del cuerpo técnico de Jadson Viera en Independiente.

Antes de cada remate, tanto cuando iban a patear los futbolistas de Independiente como en la previa de los disparos de Vélez Sarsfield, el integrante del staff se acercaba y acariciaba repetidamente el micrófono de ambiente ubicado junto al campo de juego.