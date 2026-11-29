El estadounidense Bernard "Rex Presidential" Gardner protagonizó uno de los nocauts más impactantes de la temporada en el boxeo al derrotar de un solo golpe a Ethan "The Devil Dog" Trout en el primer asalto. El combate, pactado en la categoría mediano (hasta 72,6 kilos) y organizado por RDR Promotions, formó parte de la velada We Fight for Peace celebrada este sábado en el Robert Treat Hotel de Newark, Estados Unidos.

En los instantes iniciales de la pelea, tras un breve intercambio, el pugilista zurdo de Jersey City encontró el hueco justo para conectar un volado de derecha directo al rostro de su rival.

El impacto dejó completamente desconectado a Ethan Trout, quien permaneció congelado de pie durante unos instantes antes de derrumbarse pesadamente sobre la lona.

Ante la falta de reacción inmediata, el árbitro detuvo las acciones sin siquiera iniciar la cuenta de protección, evitando que el boxeador recibiera castigo adicional.

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De inmediato, el personal médico ingresó al cuadrilátero para asistir al oriundo de Maryland, quien permaneció tendido durante varios minutos antes de poder incorporarse con ayuda y evidentes signos de desorientación.

Las imágenes de la transmisión oficial rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fanáticos postularon la definición como firme candidata al nocaut del año por su precisión y dramatismo.

Con este triunfo antes del límite, Bernard Gardner, de 33 años, estiró su récord profesional a cuatro victorias (tres por nocaut), una derrota y un empate. Por su parte, Trout, de 27 años y con pasado en el boxeo sin guantes (bare-knuckle), quedó con una marca profesional de tres derrotas y un empate en cuatro presentaciones.