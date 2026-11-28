Una startup uruguaya le compite de igual a igual a empresas de IA que han recibido miles millones de dólares de inversiones.

La uruguaya Zapia, que lleva recibidos US$ 19,25 millones de inversión, quedó séptima entre 30 asistentes de inteligencia artificial evaluados por Assistant Benchmark, un sitio que mide cómo funcionan estas herramientas en tareas de todos los días. Obtuvo 8,7 puntos sobre 10.

El ranking lo encabeza Muse, el agente personal de Meta , con 9,3 puntos. Detrás aparecen Hark (9,0), Grok Bot (8,8) y Town (8,8). Zapia comparte el 8,7 con Instinct y Tomo, quinto y sexto en la tabla, y les gana a los Dots, de ChatGPT , lanzados recientemente, que quedaron octavos con 8,6.

Por El Niño, aparecieron flores en el desierto más seco del mundo

Los asistentes de la parte alta de la tabla tienen detrás inversiones mucho mayores . Hark, segundo, recaudó US$ 700 millones; Town, cuarto, US$ 163 millones, e Instinct, quinto, US$ 1.400 millones. Muse se financia con capital propio de Meta, que cotiza en bolsa.

Grok Bot es de SpaceXAI, ex xAI, que había recaudado unos US$ 43.000 millones antes de ser adquirida por SpaceX en febrero de 2026. Los Dots son de OpenAI, que acumula más de US$ 180.000 millones. En la otra punta, Tomo, de Mapo Labs, levantó US$ 5 millones.

"Conseguimos exactamente el mismo puntaje que Instinct, una startup que solo en 2026 levantó 1.350 millones de dólares", dijo Juan Pablo Pereira, cofundador y CEO de Zapia, en un reel de Instagram. "Esto es más que todo el ecosistema de startups de Argentina, Uruguay y Chile combinado", agregó.

Más compras concretadas que cualquier otro asistente

En el informe de comercio de noviembre, Assistant Benchmark puso a prueba a 25 asistentes con ocho compras cada uno. De los 200 intentos, solo 28 terminaron en un pedido aceptado por la tienda, el 14%.

Zapia fue la que más compras concretó: cinco de ocho, en Nike, Dick's y Kohl's, además de un cable y flores. Hark y Grok Bot lograron tres. En concreto, casi uno de cada cinco pedidos aceptados en todo el informe corresponde a Zapia.

Según Pereira, el conector de WhatsApp es una de sus diferencias: Zapia puede actuar directamente desde el WhatsApp personal del usuario y se está integrando con plataformas locales, desde delivery hasta pagos. "Podés pedirle a Zapia que compre casi en cualquier sitio", dijo.

En la evaluación individual de compras quedó tercera entre 26 asistentes, detrás de Muse y Tomo. Además, obtuvo la nota máxima en rutinas programadas y chats grupales, y 9 en tareas online, recomendaciones y respuesta de correos.

Dónde queda atrás y qué planea

Los puntajes más bajos de Zapia fueron en reserva de viajes e integración con otras aplicaciones, con 7 en ambos casos. En integraciones, el sitio señala que se conecta con menos servicios que los líderes. También queda atrás en velocidad: su respuesta típica tarda 20 segundos, contra 7 a 12 de los primeros.

Pereira destacó otro punto: la eficiencia. Según dijo, Zapia funciona con un costo de tokens –las unidades de texto que procesan estos modelos y sobre las que se cobra su uso– entre 10 y 100 veces menor que el de los demás asistentes de la categoría.

Zapia, de la empresa BrainLogic AI, levantó su capital en tres rondas; la última, de US$ 7 millones en marzo de 2026, fue liderada por Prosus Ventures.

El CEO contó que el equipo está en el día 18 de un plan de 60 para multiplicar por 10 sus usuarios antes de fin de año, y que prepara lanzamientos que, según él, pueden llevar a Zapia al primer puesto.