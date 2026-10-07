OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 7 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 7 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Mercedes, Piriápolis, Juan Lacaze y Lago Merín.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 7 de octubre
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calles Manuel Oribe, Venancio Flores, José
- Desde: 07/10/2026 - 8:00 - Hasta: 07/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio
PIRIÁPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio La Lechuga
- Desde: 07/10/2026 - 8:30 - Hasta: 07/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio
JUAN LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calles Las Flores, Viena, Italia, Cataluña, Roma y Montevideo
- Desde: 07/10/2026 - 7:00 - Hasta: 07/10/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio
LAGO MERÍN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calle 15, entre 33 y 18, afectando calle 20 y 22
- Desde: 07/10/2026 - 8:00 - Hasta: 07/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio