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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 7 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Mercedes, Piriápolis, Juan Lacaze y Lago Merín.

7 de octubre de 2026 8:32 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Mercedes, Piriápolis, Juan Lacaze y Lago Merín.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 7 de octubre


MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

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  • Zona afectada: calles Manuel Oribe, Venancio Flores, José
  • Desde: 07/10/2026 - 8:00 - Hasta: 07/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio

PIRIÁPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio La Lechuga
  • Desde: 07/10/2026 - 8:30 - Hasta: 07/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio

JUAN LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: calles Las Flores, Viena, Italia, Cataluña, Roma y Montevideo
  • Desde: 07/10/2026 - 7:00 - Hasta: 07/10/2026 - 10:00
  • Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio

LAGO MERÍN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: calle 15, entre 33 y 18, afectando calle 20 y 22
  • Desde: 07/10/2026 - 8:00 - Hasta: 07/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos programados para mejorar el servicio

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