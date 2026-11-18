Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 18 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado y Montevideo.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 18 de noviembre
DOLORES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Dolores
- Desde: 18/11/2026 - 08:00 - Hasta: 18/11/2026 - 13:50
- Motivo: limpieza de tanques
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Cno. Coronel Raíz, La Vía, Bvar. José Batlle y Ordóñez, Av. Millán y Cno. Molinos de Raffo
- Desde: 18/11/2026 - 08:30 - Hasta: 18/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
GREGORIO AZNAREZ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 18/11/2026 - 08:30 - Hasta: 18/11/2026 - 10:30
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Vigo, Suiza, Portugal y Rusia
- Desde: 18/11/2026 - 08:30 - Hasta: 18/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
DOLORES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Dolores
- Desde: 18/11/2026 - 08:00 - Hasta: 18/11/2026 - 13:00
- Motivo: limpieza de tanques de reserva