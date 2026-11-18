El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( Inefop ) presentará este miércoles Serena , una herramienta de inteligencia artificial diseñada para fortalecer los servicios de orientación educativo-laboral y facilitar la búsqueda de oportunidades de empleo y capacitación.

Se trata de un prototipo de asistente inteligente que permitirá a los equipos de orientación analizar las competencias y trayectorias laborales de las personas y vincularlas con las demandas del mercado de trabajo.

Entre sus funcionalidades, Serena permitirá consultar información sobre distintas ocupaciones, identificar alternativas de empleo a partir de las habilidades de cada persona, buscar oportunidades de formación y elaborar recomendaciones y planes de acción personalizados.

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La herramienta también facilitará la integración de información proveniente de distintas fuentes, con el objetivo de agilizar las tareas de los orientadores y mejorar el acompañamiento de quienes buscan empleo o desean capacitarse.

Desde Inefop aclararon que la inteligencia artificial no sustituirá el trabajo de los profesionales de orientación, sino que funcionará como un recurso complementario para brindar información y facilitar la elaboración de recomendaciones ajustadas a las necesidades de cada usuario.

El proyecto fue impulsado por Inefop y desarrollado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la empresa Automics, con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Su desarrollo incluyó distintas etapas, desde la identificación de oportunidades de mejora en los servicios de orientación hasta el diseño y las pruebas de un prototipo funcional.