Dos militares argentinos que participaban del curso de buzo táctico del Ejército en Fray Bentos, en el cual murieron ahogados tres soldados, afirmaron ante fuentes militares que la tragedia se desencadenó porque todos los participantes estaban atados a una misma cuerda .

Ambos militares, los dos con el curso de buzo táctico ya aprobado en Argentina, calificaron tal medida como un celo excesivo en la seguridad de efectos negativos, según dijeron a El Observador fuentes vinculadas a la investigación.

Al declarar en la investigación de urgencia realizada por el Ejército, señalaron que ejercicios similares no se hacen de esa manera en su país.

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El Observador logró ubicar a uno de estos militares argentinos, un teniente oriundo de la provincia de Santa Fe, quien se excusó de hacer declaraciones. Señaló que la investigación en curso exige “secreto y reserva”.

Nadar atados a una “línea madre” es el modo en que el ejercicio se viene haciendo desde hace años en Uruguay.

Haber tenido a todos los participantes atados a una misma cuerda provocó que, cuando uno de ellos se enredó con una boya que no había sido relevada previamente, la corriente lo sumergiera y comenzara a arrastrar consigo a los demás hacia el fondo del río con una gran fuerza.

Antes, los participantes habían ensayado cómo desengancharse de la cuerda, pero en tierra firme. No en el río, en la oscuridad absoluta y en medio de una correntada que el momento de desencadenarse la tragedia era muy fuerte.

Además, ninguno llevaba un cuchillo para poder cortar la cuerda, a pesar de que tener ese utensilio había sido establecido como una de los requisitos para poder participar del curso de buzo.

“Tener un cuchillo estaba en la lista que mandaron como objetos que cada participante tenía que llevar al curso. Mi hermano no tenía y pensó que no lo iban a admitir. Entonces llamó al cuartel, les dijo que no tenía y le dijeron que se presentara igual, que ellos le iban a dar uno”, relató Brisa Rocha, hermana del cabo de primera Juan Rocha, uno de los tres fallecidos. “Pero no se lo dieron. Si se lo hubieran dado, hoy estaría vivo con nosotros”.

“Resulta que el cuchillo era obligatorio, pero en el agua ninguno lo tenía. Había solo ocho cuchillos y los tenían todos guardados en una caja”, agregó Rocha.

El efecto de estar atados a una cuerda y no tener un cuchillo para cortarla fue determinante en la tragedia.

“La primer pregunta, es que pasó que no se soltó”, le dijo el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, a los familiares de uno de los fallecidos. Afirmó que la maniobra de desengancharse había sido entrenada, pero admitió que en la noche, sin ver y con la cuerda tirante, la maniobra se torna “muy difícil”.

Aunque Stevenazzi ha hecho hincapié en declaraciones a la prensa y a las familias de los fallecidos en que el ejercicio de nado nocturno había sido informado a la Prefectura Nacional Naval, la Comisión Administradora del Río Uruguay y hasta a Bromatología de la Intendencia de Río Negro, ninguna de esas instituciones tuvo responsabilidad sobre su organización y sus medidas de seguridad.

Según el decreto 215/2015 quien es responsable del curso de buzo táctico es el Centro de Instrucción de Paracaidistas y Operaciones Especiales del Ejército (Cippooeee), que funciona dentro del Batallón de Infantería Paracaidista Nro. 14.

Según el decreto 215/2015 el Cippooeee (Infantería 14) tiene entre sus funciones “la instrucción a impartir en los diferentes cursos y actividades”, incluyendo los de buceo táctico básico y avanzado. También “capacitar a los instructores para que posean los conocimientos teóricos y prácticos indispensables, que les permitan desempeñarse con eficiencia en las diferentes actividades”, “evaluar las reglas de seguridad de las diferentes actividades y supervisar el correcto cumplimiento de las mismas”, así como también “asegurar la disposición de los materiales y ayudas de instrucción, necesarias para impartir la instrucción”.

El curso en Fray Bentos lo estaba dictando el Batallón de Infantería N°9.

Según lo dicho por el comandante Stevenazzi a las familias y otras fuentes consultadas, la investigación de urgencia dejó en evidencia múltiples errores de planificación: el grupo tenía que pasar entre boyas que no habían sido relevadas, cada una de ellas con una cuerda que la ataba a un saco de arena en el fondo del río; se tardó en acceder a los cuchillos; la ambulancia que acompañaba al grupo estaba dispuesta en un lugar inútil cuando se la necesitó.

“Tuvo que ir uno corriendo como cinco cuadras para pedir auxilio, porque la ambulancia estaba en un lugar que no servía”, dijo Rocha.

Las medidas de seguridad previstas no lograron contrarrestar la fuerza con la que los nadadores eran empujados hacia el fondo del río. Muchos de los participantes describieron lo ocurrido como un “descontrol”.

“Uno de los kayaks que los acompañaba se dio vuelta cuando quisieron rescatar a uno que se estaba yendo al fondo”, relató Rocha.

Natalia Martínez, abogada de las familias de dos de las víctimas, dijo que la pregunta que subyace es “es si el equipamiento y las medidas de seguridad eran adecuados para esas condiciones y si permitían responder eficazmente ante una emergencia”.

Los otros dos muertos en el ejercicio fueron el alférez Matías Vasella y el cabo Carlos Gómez.

El teniente segundo Braian Ruiz fue rescatado en grave estado pero las maniobras de resucitación practicadas lograron que volviera a respirar y salvara su vida.