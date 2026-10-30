Tragedia de buzos tácticos: Ejército investiga qué falló y Defensa revisará las medidas de seguridad

Una cuerda de seguridad que debió ser cortada de emergencia, un objeto bajo el agua que todavía no fue identificado y cuatro militares que no lograron regresar a la superficie con normalidad. Esos son algunos de los elementos que investiga el Ejército Nacional para determinar qué falló durante el entrenamiento de buzos tácticos que terminó con tres militares muertos y uno hospitalizado en el río Uruguay, frente a Fray Bentos.

Este viernes, el Ministerio de Defensa Nacional anunció que buscará esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo la planificación y autorización del ejercicio, las condiciones de seguridad y la respuesta ante la emergencia .

"Las responsabilidades que pudieran corresponder deberán determinarse con rigor", señaló la cartera en un comunicado.

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Ejército explicó cómo fue el accidente en el río Uruguay y reveló las identidades de los tres militares fallecidos y el hospitalizado

La ministra de Defensa, Sandra Lazo , se trasladó al departamento de Río Negro para acompañar a las familias de las víctimas, atender sus necesidades de asistencia y recibir información directa sobre lo ocurrido.

Qué pasó bajo el agua durante el entrenamiento en el río Uruguay

El accidente ocurrió durante la noche del jueves 29 de octubre, en las inmediaciones del muelle Anglo, mientras los efectivos participaban del Curso de Buzos Tácticos N.º 64.

Según explicó el Ejército Nacional, los militares realizaban el tercer ejercicio de nado nocturno del curso, que consistía en recorrer 2.500 metros.

Todos los participantes estaban sujetos a una misma cuerda, denominada "cuerda madre", y contaban con el acompañamiento de instructores distribuidos en dos botes y dos kayaks.

Sin embargo, durante el recorrido un grupo de militares quedó enredado con un objeto que todavía no fue identificado, por causas técnicas que permanecen bajo investigación. La situación impidió que los efectivos pudieran regresar normalmente a la superficie y obligó a cortar la cuerda que los mantenía unidos durante el entrenamiento.

Como consecuencia del incidente, cuatro militares quedaron sumergidos. Tres murieron y el cuarto logró ser rescatado con vida y reanimado.

Qué investigará el Ministerio de Defensa sobre la tragedia

El comunicado de Defensa incorpora nuevos elementos a la investigación sobre las circunstancias del accidente.

La cartera señaló que será necesario esclarecer no solamente qué ocurrió durante el ejercicio, sino también cómo fue planificado y autorizado, qué condiciones de seguridad se habían establecido y cómo se respondió a la emergencia.

Por el momento, las autoridades no han determinado públicamente qué objeto provocó el enredo, por qué los militares no pudieron liberarse ni si existieron fallas en los equipos o en los procedimientos.

Defensa aseguró que informará sobre las actuaciones y decisiones mediante sus canales oficiales, con información verificada y respeto por la privacidad de las familias.

Quiénes eran los tres militares fallecidos y qué se sabe del sobreviviente

Los militares fallecidos fueron identificados como el alférez Matías Vasella, de 23 años, perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, de 29 años, del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2; y el cabo de primera Juan Rocha, de 24 años, del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2.

En primera instancia, el Ejército confirmó las muertes de Vasella y Gómez, mientras continuaba la búsqueda de Rocha, cuyo cuerpo fue encontrado horas después.

El cuarto efectivo involucrado fue el teniente segundo Braian Ruiz, también integrante del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6.

Ruiz fue rescatado y reanimado antes de ser trasladado a un centro asistencial de Fray Bentos. Las autoridades informaron que sería trasladado al Hospital Militar de Montevideo.

La investigación deberá determinar cómo un ejercicio que contaba con una cuerda de seguridad, embarcaciones de apoyo e instructores terminó con tres fallecidos y si las medidas previstas fueron suficientes para afrontar la emergencia.

El accidente ocurrió durante la noche del jueves, en las inmediaciones del muelle Anglo, mientras los efectivos participaban del Curso de Buzos Tácticos Nº64.

Según explicó el Ejército en un comunicado difundido este viernes, los militares realizaban el tercer ejercicio de nado nocturno del curso, que consistía en recorrer una distancia de 2.500 metros.

Para completar la prueba, todos los participantes estaban sujetos a una misma cuerda, denominada "cuerda madre", y contaban con el acompañamiento de instructores distribuidos en dos botes y dos kayaks. Sin embargo, durante el recorrido se produjo un incidente que alteró el desarrollo del ejercicio y obligó a adoptar medidas de emergencia.