Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 19 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Canelones, Montevideo, Ciudad del Plata y Rocha.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 19 de noviembre
VILLA SORIANO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Villa Soriano
- Desde: 19/11/2026 - 13:00 - Hasta: 19/11/2026 - 16:00
- Motivo: limpieza de tanques
PAN DE AZUCAR: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Estación
- Desde: 19/11/2026 - 13:00 - Hasta: 19/11/2026 - 15:00
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Comercio, Lombardini, Larravide y Minnesota
- Desde: 19/11/2026 - 09:00 - Hasta: 19/11/2026 - 14:00
- Motivo: rotura pieza especial
PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: barrioLas Flores
- Desde: 19/11/2026 - 08:30 - Hasta: 19/11/2026 - 10:30
- Motivo: mejora de red
CDAD.DEL PLATA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: San Fernando, Ciudad del Plata, Delta de Tigre - sector delimitado al sur por Ruta 1, al norte por Tapes, al oeste por Tabaré y al este por camino al Delta
- Desde: 19/11/2026 - 08:00 - Hasta: 19/11/2026 - 10:00
- Motivo: mejora de red
LA PALOMA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde calle 17 a Altos de la Serena entre Av. del Navío y Av. Paloma
- Desde: 19/11/2026 - 08:00 - Hasta: 19/11/2026 - 14:00
- Motivo: empalme a la red de tubería de Cooperativa La Serena
LA PALOMA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de La Paloma
- Desde: 19/11/2026 - 08:00 - Hasta: 19/11/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red
TOLEDO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Toledo Chico, Toledo - desde calle Chivas al sur, Ruta 6, Palmitas de Toledo, calle Osorio y Camino Buero al norte
- Desde: 19/11/2026 - 08:00 - Hasta: 19/11/2026 - 15:00
- Motivo: mejora de red
SOLYMAR NORTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Camino de los Horneros y Interbalnearia
- Desde: 19/11/2026 - 08:00 - Hasta: 19/11/2026 - 12:01
- Motivo: rotura de tubería