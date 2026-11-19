Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 19 de noviembre.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Canelones, Montevideo, Ciudad del Plata y Rocha.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 19 de noviembre VILLA SORIANO: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: Villa Soriano

Desde: 19/11/2026 - 13:00 - Hasta: 19/11/2026 - 16:00

Motivo: limpieza de tanques PAN DE AZUCAR: afectación del normal suministro de agua potable