Salud del papa León XIV: los antecedentes familiares de cáncer que rodean el diagnóstico del líder de la Iglesia Católica

El papa León XIV enfrenta un diagnóstico de cáncer de pulmón que volvió a poner en foco los antecedentes familiares de la enfermedad, luego de que se conociera que sus padres murieron por distintos tipos de cáncer y que su hermano mayor también recibe tratamiento.

El pontífice, de 71 años, fue operado el martes en el Hospital Gemelli de Roma , donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los análisis del tejido extraído confirmaron un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano .

"El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta", amplió la Santa sede.

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La situación de salud del líder de la Iglesia Católica coincide con el tratamiento que atraviesa su hermano Louis Prevost, quien vive en Florida y fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2017.

¿Qué se sabe sobre los antecedentes familiares del papa León XIV?

La madre del pontífice, Mildred Prevost, murió en 1990 a causa de un cáncer. Su padre, Louis Prevost, falleció en 1997 por cáncer de colon y una enfermedad cardíaca, de acuerdo con información publicada por CNN Brasil.

Su hermano mayor, Louis Prevost, también enfrenta la enfermedad. Fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de la dolencia que afecta a las células plasmáticas, responsables de producir anticuerpos, y desde entonces atravesó distintas etapas de tratamiento.

Deborah Prevost, esposa de Louis, contó a CBS News que su marido recibió tratamiento en 2019, que incluyó un procedimiento con células madre y su participación en un ensayo clínico. Durante un tiempo, logró mantener la enfermedad bajo control, pero dejó de estar en remisión unos tres meses antes de la entrevista publicada el 13 de octubre.

Louis Prevost

"Nos llamó para avisarnos de lo que iba a pasar", relató Deborah sobre la conversación con el pontífice. "Seguimos rezando y tratando de mantener el ánimo de ambos", agregó al referirse a la situación familiar.

Actualmente, Louis participa en otro ensayo clínico en un hospital de Florida. Su esposa reconoció que atraviesan un momento difícil y manifestó su esperanza de que el cáncer de León XIV se encuentre en una etapa temprana.

La presencia de cáncer en varios integrantes de una familia no demuestra por sí sola que exista una predisposición hereditaria común. Para determinar si hay un vínculo genético, es necesario evaluar los antecedentes médicos y las características de cada caso.

Mildred Martínez, la madre de León XIV

En el caso del Papa, el diagnóstico se confirmó tras una intervención para extirpar un nódulo pulmonar detectado en estudios médicos. Antes de la operación, el pontífice había explicado que la lesión estaba bien delimitada y que los médicos habían recomendado extraerla.

El Vaticano informó que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y que el análisis del tejido permitió identificar un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más comunes de cáncer de pulmón. Hasta el momento, no se difundieron detalles concluyentes sobre la necesidad de tratamientos adicionales.