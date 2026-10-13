"Tenemos que esperar a que la Santa Sede nos diga si es posible o no el viaje del papa", dijo Sturla sobre visita de León XIV a Uruguay

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla , dijo que las autoridades de la Iglesia Católica en Uruguay están esperando a que la Santa Sede les avise "oficialmente si es posible o no el viaje dell papa" León XIV al país.

Sturla se refirió al tema en diálogo con Telemundo antes de participar en una actividad de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y luego de que se conociera que el tumor extirpado al papa es maligno y que le fue extraído una parte del pulmón derecho .

"Esto, obviamente, nos preocupa, nos duele por el papa. Rezamos por él, para que el Señor lo tenga en sus manos, lo cure y lo cuide. Y sabemos que estará acompañado por la oración de toda la Iglesia. Y, después, obviamente, también nosotros como Argentina y Perú estamos preocupados en cuanto a la visita . Pero sabemos que tenemos que esperar para que la Santa Sede nos diga oficialmente una palabra sobre si es posible o no el viaje del papa ", afirmó el cardenal.

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La llegada de León XIV a Uruguay está prevista para el 6 de noviembre y se espera que finalice el 8, cuando el sumo pontífice tiene planificado partir rumbo a Argentina y Perú para concretar su primera gira por Latinoamérica.

Consultado sobre si existe la posibilidad de que el papa no visite América Latina a principios de noviembre y sí lo haga más adelante, Sturla respondió: "Exacto. Nosotros pensamos... A ver, no vamos a especular mucho pero es posible que, quizás, los médicos no lo dejen venir ahora, porque tenga que hacerse algún tratamiento, pero que pueda venir después. Pero creo que en estos próximos días ya se va a saber si el papa viene o no viene ahora el 6 de noviembre".

El cardenal afirmó que todavía no tenía una comunicación oficial desde el Vaticano, pero que esperaba que esto se produzca en los próximos días, porque tanto la Santa Sede como la Iglesia Católica en Uruguay tienen interés en tener una respuesta cuanto antes.

"Eso depende hoy de los médicos que, en definitiva, le dirán al papa cuál es su situación y cuáles son los pasos a dar en cuanto a su enfermedad. Eso es prioritario, también para nosotros", estimó.

Preguntado sobre si más adelante vendría, Sturla dijo creer que sí, porque León XIV tiene la "prioridad" de visitar América Latina. "Si no es ahora, será próximamente. ¿Cuándo? Habrá que esperar cómo evoluciona la enfermedad del papa".

Mientras tanto, aclaró que la organización de la visita sigue como hasta ahora.