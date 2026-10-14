El papa León XIV pasó una "noche tranquila" tras ser operado de cáncer de pulmón: qué se sabe de su salud y qué pasará con su visita a Uruguay

El papa León XIV pasó una noche "tranquila" en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado este miércoles después de someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho . La intervención se realizó sin complicaciones, aunque los médicos todavía deben determinar si la enfermedad se extendió y si será necesario aplicar tratamientos complementarios .

" El Papa pasó una noche tranquila ", informó este miércoles el Vaticano, sin brindar mayores detalles sobre su evolución. El pontífice, de 71 años, fue operado el martes luego de que los médicos detectaran un nódulo durante un chequeo de rutina. La intervención confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar , uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado.

"Tenemos que esperar a que la Santa Sede nos diga si es posible o no el viaje del papa", dijo Sturla sobre visita de León XIV

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La cirugía duró 90 minutos, aunque el papa permaneció tres horas en el quirófano. Según informó la Santa Sede, la intervención fue exitosa y no se registraron complicaciones .

Ahora, mientras León XIV comienza su recuperación, la atención está puesta en los resultados de los estudios complementarios y en las consecuencias que su estado de salud podría tener sobre su agenda, especialmente sobre la visita a Uruguay, Argentina y Perú prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.

Qué tipo de cáncer tiene el papa León XIV y cuál es su pronóstico

El adenocarcinoma pulmonar es una forma de cáncer de pulmón que pertenece al grupo de tumores de células no pequeñas, el tipo más frecuente de esta enfermedad.

Según explicó a la agencia AFP David Spigel, oncólogo del Sarah Cannon Research Institute de Nashville, se trata del tipo "más común" de cáncer pulmonar.

Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, la enfermedad también puede afectar a personas que nunca fumaron o que abandonaron el hábito hace años.

La portavoz de la American Lung Association, Juanita Mora, explicó que el pronóstico puede ser favorable cuando el cáncer se detecta en sus primeras etapas.

Según la especialista, la tasa de supervivencia a cinco años para esta forma de cáncer, cuando se identifica en una fase precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica".

El papa León XIV es estadounidense, pero también tiene nacionalidad peruana. Getty Images

"Si el tumor está bien localizado y han extirpado el lóbulo, entonces eso podría ser suficiente", señaló Mora. Sin embargo, todavía resta determinar si el pontífice necesitará otros tratamientos.

"¿Se trata de un cáncer de grado 1, 2 o 3? ¿Se ha propagado? Porque a partir de ahí determinarán si (el papa) necesita quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia para tratar este adenocarcinoma", explicó la doctora.

Los especialistas consultados por la agencia de noticias indicaron que la decisión dependerá del tamaño del tumor, su agresividad, sus características genéticas y la eventual propagación de células cancerosas a otras partes del organismo.

David Carbone, director del centro de oncología torácica de la Universidad Estatal de Ohio, consideró alentador que los médicos hayan podido realizar directamente la cirugía.

"Esto me lleva a pensar que se trataba de un tumor en un estadio muy precoz, con un pronóstico más bien favorable", sostuvo.

Cómo sigue la recuperación del papa

El Vaticano había adelantado que León XIV permanecería aproximadamente una semana hospitalizado, aunque todavía no está claro si necesitará un período de recuperación más prolongado.

El pontífice se encuentra en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli, próximo a una suite papal con capilla privada que actualmente está siendo renovada.

El profesor Federico Venuta, jefe del servicio de Cirugía Torácica del hospital Policlínico Umberto I de Roma, explicó a AFP que los pacientes sometidos a este tipo de intervención suelen comenzar a movilizarse rápidamente.

"Por lo general, el primer día, los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento se ponen en movimiento de inmediato", señaló.

"Se les realiza una radiografía de control, retoman la alimentación con un desayuno ligero y luego comienzan la fisioterapia de forma inmediata. Cuanto antes se levanten de la cama, mejor", agregó.

La Santa Sede canceló todas las actividades y audiencias del papa hasta el 20 de octubre. Entre ellas se encuentra una misa prevista para este miércoles en la basílica de San Pedro, en la que será sustituido por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a Uruguay: Sturla espera una respuesta del Vaticano

Una de las principales interrogantes que abre la operación es si León XIV podrá cumplir con su gira por América Latina, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La llegada del pontífice a Uruguay está programada para el 6 de noviembre, mientras que su partida hacia Argentina está prevista para el domingo 8. Sin embargo, la intervención quirúrgica y la posibilidad de que necesite tratamientos complementarios ponen en duda la realización del viaje.

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, aseguró que la Iglesia Católica uruguaya continúa con los preparativos, aunque espera una comunicación oficial del Vaticano para saber si la visita podrá concretarse.

"Esto, obviamente, nos preocupa, nos duele por el papa. Rezamos por él, para que el Señor lo tenga en sus manos, lo cure y lo cuide. Y sabemos que estará acompañado por la oración de toda la Iglesia. Y, después, obviamente, también nosotros como Argentina y Perú estamos preocupados en cuanto a la visita. Pero sabemos que tenemos que esperar para que la Santa Sede nos diga oficialmente una palabra sobre si es posible o no el viaje del papa", afirmó Sturla en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

Papa León XIV y cardenal Daniel Sturla Foto: redes sociales de Daniel Sturla

El cardenal señaló que la decisión dependerá de la evolución médica del pontífice y no descartó que la gira deba postergarse.

"Exacto. Nosotros pensamos... A ver, no vamos a especular mucho pero es posible que, quizás, los médicos no lo dejen venir ahora, porque tenga que hacerse algún tratamiento, pero que pueda venir después. Pero creo que en estos próximos días ya se va a saber si el papa viene o no viene ahora el 6 de noviembre", sostuvo.

Sturla explicó que todavía no había recibido una comunicación oficial de la Santa Sede, pero esperaba que hubiera novedades en los próximos días.

"Eso depende hoy de los médicos que, en definitiva, le dirán al papa cuál es su situación y cuáles son los pasos a dar en cuanto a su enfermedad. Eso es prioritario, también para nosotros", afirmó.

De todas formas, el arzobispo de Montevideo se mostró confiado en que León XIV visitará América Latina, incluso si no puede hacerlo en las fechas originalmente previstas.

"Si no es ahora, será próximamente. ¿Cuándo? Habrá que esperar cómo evoluciona la enfermedad del papa", expresó. "Primero, recemos para que venga. Corremos el riesgo de que estos días se diga que no va a venir y, si no viene ahora, confiemos en que pueda hacerlo más adelante", agregó.

Por su parte, el profesor Federico Venuta, jefe del servicio de Cirugía Torácica del hospital Policlínico Umberto I de Roma, explicó a AFP que "por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones".

Mientras tanto, la organización de la visita a Uruguay continúa sin modificaciones, a la espera de que el Vaticano confirme si el estado de salud del pontífice le permitirá viajar en noviembre.

La primera hospitalización de León XIV desde su elección

La operación constituye la primera hospitalización del pontífice desde que asumió como jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco.

El propio León XIV había anunciado el domingo, después del rezo del Ángelus, que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar "en una fase muy temprana" durante unos controles médicos.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó entonces.

La noticia generó preocupación entre los fieles, que se congregaron frente al hospital Gemelli para rezar por su recuperación.

También provocó mensajes de solidaridad de dirigentes internacionales. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó que su país recibió la noticia "con profunda tristeza" y transmitió al pontífice que "esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño".

Mientras tanto, el Vaticano aguarda los resultados de los nuevos estudios médicos, que serán determinantes para establecer los próximos pasos en el tratamiento del papa y definir cuándo podrá retomar sus actividades.

Con información de agencias