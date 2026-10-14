Joaquín Piquerez habló sobre la lesión que lo dejó sin minutos en el Mundial 2026 con la selección uruguaya: "Me dieron casi 30 puntos en el tobillo"

El lateral de Palmeiras Joaquín Piquerez habló de la lesión en el tobillo que le impidió llegar en plenitud con la selección uruguaya al Mundial 2026 , en el que no tuvo minutos , y confesó el dolor que pasó en su recuperación.

En una entrevista con ESPN Brasil en la previa del partido entre Palmeiras y Fluminense , por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores , Piquerez fue consultado en primer lugar sobre el rendimiento irregular del Palmeiras en la temporada.

"Creo que los jugadores no somos máquinas, entonces no siempre vamos a estar en nuestro máximo nivel" , expresó el lateral uruguayo, que entiende que "a veces las cosas no suceden como uno quiere, pero cuando eso es persistente en el tiempo hay que comenzar a ver qué se está haciendo mal porque no es algo que sea común".

"Es un equipo que tiene que pelear títulos, que tiene que ganar títulos, que es lo más importante. Porque de nada sirve quedar en segundo lugar. Ya pasó eso el año pasado y las críticas son del mismo tamaño que el club . Sabemos que estamos en el debe del Brasileirão , principalmente después del Mundial, somos conscientes de eso", expresó luego.

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Al exfutbolista de Peñarol también le preguntaron cómo lleva la recuperación de la rotura de ligamentos del tobillo derecho, que sufrió en un amistoso entre Inglaterra y Uruguay disputado el pasado 27 de marzo.

"Fue difícil después de la lesión. Creo que fue la lesión más difícil que tuve. En la cirugía, me dieron casi 30 puntos en el tobillo. Es una lesión que solo las personas que tuvieron esa lesión saben el dolor que conlleva. Se le puede preguntar a Vitor Roque que tuvo esa misma lesión", relató Piquerez.

Además, el lateral explicó que debido a que como en el final de su recuperación estuvo el Mundial 2026, en el que no jugó, recién ahora está volviendo a ritmo en el Palmeiras: "Tampoco tuve ese tiempo para prepararme como hubiese sido idealmente porque fui a la Copa del Mundo y así estoy volviendo a mi nivel, teniendo una secuencia de partidos importante".

De todas formas, Piquerez fue positivo y remarcó que aún puede "mejorar tanto física como futbolísticamente" para "llegar al final del campeonato de la mejor manera posible".