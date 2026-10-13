Lo que cambió de Marcelo Bielsa a Diego Forlán en el complejo deportivo de la selección uruguaya: "Yo soy yo"

Lunes 1° de junio de 2026 . Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El viejo galpón de los tractores transformado ahora en una cómoda sala para charlas de las selecciones juveniles y como salón de clases de los cursos de la AUF, sirve de escenario para la última conferencia de prensa de Marcelo Bielsa al frente de la selección en Uruguay previo al Mundial 2026.

"Ahí viene Bielsa", dijo por lo bajo quien estaba al costado de la puerta de acceso a la sala y vio la llegada del argentino. Puntualmente a la hora 12 se sentó a la mesa . Inmediatamente el ruido que generaba una sala desbordada de periodistas, incluso con gente parada porque no había más lugares. Bielsa se sentó en la única silla que había frente al banner de la AUF con sus anunciantes, abrió una botella de agua y, sin presentación ni intermediarios, y con cierta tensión , enseguida saludó: "Buenos días. Me gustaría antes de las preguntas que surjan hacer una pequeña síntesis de algunos temas que a mi me gustaría abordar". La síntesis se extendió durante 20 minutos y el DT estuvo frente a los medios durante 71 minutos .

Martes 13 de octubre de 2026 . En el mismo lugar, aquel viejo galpón reformado en una moderno salón, recibe a Diego Forlán en un entorno diferente, también más familiar y reducido en cantidad de participantes (solo hubo 20 acreditados), algunas sillas vacías. Mientras se acomodaba en el mismo lugar que Bielsa cuatro meses antes, miró hacia la puerta abierta, hizo referencia al frío que entraba, realizó un paneo de quiénes estaban en la sala y saludo al periodista de Referí. Enseguida lo presentó Mathías Roselló, encargado de ordenar la actividad, quien le dio la bienvenida al entrenador y a todos, y abrió la ronda de preguntas. Esta vez la impuntualidad también marcaba un entorno diferente ( debía comenzar a las 13 y se inició a las 13.10 ), más propio de la identidad uruguaya. La exposición ante los medios se extendió durante 26 minutos .

En cuatro meses la selección uruguaya pasó de manos de Bielsa a Forlán, así como las características de los entrenadores, con sus estilo y sus formas.

Diego Forlán habló en conferencia: su balance "muy positivo" en su primera gira con la selección uruguaya, su charla con Darwin Núñez y la lesión de Federico Valverde

Forlán respondió este martes una a una las preguntas en ese rol de entrenador interino de la selección uruguaya que cada día le sienta mejor y en el que se expresa desde un lugar en donde parece estar muy cómodo, incluso cuando, inexorablemente la comparación con Bielsa y con Óscar Washington Tabárez forman parte de una charla. No lo incomoda, sino que se planta con una respuesta simple: "Yo soy yo. Mi forma de ser. Y me manejo de la manera que me manejo. En el día a día me manejo como me educaron a mí. Sencillo. No tiene mucho misterio".

Entonces, mira para adelante. "No hay que comparar con lo que fue antes, tampoco con lo que va a suceder más adelante y tenemos que disfrutar de este momento con jugadores de un nivel espectacular. Es un privilegio y un orgullo".

Sin embargo, la comparación queda a flor de piel y surge (y surgirá en también en el futuro) naturalmente.

En su interinato como entrenador de la selección mayor, Forlán dejó buenas sensaciones. Dos triunfos, ante Corea del Sur e India, una derrota frente a Japón y respuestas de los futbolistas que en la fecha FIFA de setiembre-octubre quedaron reflejada en los resultados.

En su segunda conferencia de prensa en Uruguay como entrenador de la selección, la primera había sido en su presentación del 10 de agosto, desmenuzó la gira de Uruguay por Asia.

"Fue muy positivo. Era la primera vez, era el debut, estar al frente de la selección mayor. Era conocer la jerarquía de los jugadores", comenzó explicando.

Dijo que fue "una lástima" la derrota ante Japón por la forma en que se dio al final del encuentro y elevó al máximo el nivel de los elogios al referirse al triunfo 3-1 ante Corea del Sur: "Hacía tiempo no veía a jugadores de la selección uruguaya a ese nivel contra un rival importante. Dominaron los tiempos, en el segundo tiempo pudimos hacer un quinto o un sexto gol".

Se lamentó por la lesión de Giorgian de Arrascaeta.

Elogió a los goleros. Habló de su charla con Fernando Muslera y la respuesta negativa del arquero.

Valoró los debuts en esta gira de Facundo Bernal, Juanchi Rodríguez y Thiago Cardozo.

También habló acerca de sus conversaciones con Luis Suárez y de la razón por la que no lo tuvo en cuenta en la gira por Asia, en un caso similar al de Muslera.

Diego Forlán en conferencia de prensa Foto: Martín Martínez/ FocoUy

Se sintió orgulloso por el respaldo de los futbolistas y por las demostraciones.

"Lo que más tranquilo me dejó fue el respaldo de ellos, de querer venir (a la selección). Tuvimos charlas previas con ellos, y todos querían estar", resumió.

No le sorprendió la rápida recuperación de la lesión que había sufrido Federico Valverde (que lo dejó fuera de los amistosos con la celeste), porque el tobillo es más noble que la rodilla y por eso explicó la razón por la que liberaron en plena gira a Martín Satriano, con molestias en su rodilla, para que continuara su recuperación con su club.

Contó detalles de la charla con Darwin Núñez, quien llegó a esta gira de la selección por Asia con 17 partidos en 27 meses sin convertir en la selección. A la pregunta de Referí respondió: "Le dije que a mi me pasó, que 27 meses no son 27 meses, que es la selección, es bastante injusto a veces, nos tenemos que abstraer. Yo en el Manchester United estuve seis meses sin hacer goles, que creo que fueron seis partidos, pero para la prensa amarillista eran seis meses. Le dije que 27 meses me tenían sin cuidado, que sabía que goles iba a hacer, que no se iba a olvidar de hacer goles. En el Mundial venía de una inactividad importante. Cuando un delantero tiene una racha negativa y tenés la oportunidad de hacer un gol y romperla, sabía que si hacía uno iba a hacer dos. Si queremos una selección uruguaya peleando los primeros puestos necesitamos un jugador de ese nivel".

Fin de la charla. Forlán regresó a la cancha. Dejó en pausa a la mayor para abordar la sub 20, con la que prepara el Sudamericano de enero-febrero en el que buscará la clasificación al Mundial. En noviembre otra vez hará una pausa para atender a la selección mayor. Y así transcurren el entrenador de la selección. Con su estilo.