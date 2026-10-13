Diego Forlán habló en conferencia: su balance "muy positivo" en su primera gira con la selección uruguaya, su charla con Darwin Núñez y la lesión de Federico Valverde

El entrenador interino de la selección uruguaya , Diego Forlán , realizó una conferencia de prensa este martes por la tarde en el Complejo Celeste , luego de completar su primera gira de amistosos al frente de la celeste, con un balance que calificó como "muy positivo".

En sus primeros tres partidos dirigiendo al combinado mayor, Forlán perdió 3-1 contra Japón en su debut y luego goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India.

"Era la primera vez, era el debut, estar al frente de la selección mayor. Era conocer la jerarquía de los jugadores, conocernos, más allá de que tuve la oportunidad de compartir con Nahitan (Nández), y de entrenar a otros en Peñarol. Muy positivo", expresó el DT.

Forlán habló de forma breve de los tres encuentros: "Una lástima el primer partido, la pelota cayó del lado de ellos, habíamos quedado muy conformes", expresó sobre el partido contra Japón. "El partido con Corea era de altísimo nivel, al igual que contra Japón, y hacia tiempo no veía jugar a jugadores de la selección uruguaya a ese nivel contra un rival importante. Dominaron los tiempos, en el segundo tiempo pudimos hacer el quinto o sexto gol", afirmó sobre el partido contra Corea.

"Contra India teníamos que demostrar que éramos superiores, hoy en el fútbol no importa que equipo es, te pueden llevar a tener un mal momento. El equipo demostró la jerarquía, calidad, y pudimos hacer debutar jugadores", analizó.

Las charlas con Fernando Muslera, Luis Suárez y Darwin Núñez

A Forlán le preguntaron si conversó con Fernando Muslera por una posible convocatoria a la selección, con las lesiones de Sergio Rochet y Franco Israel, y confesó que pensó en convocarlo: "A Nando sí lo llamé, hablé con él para saber en qué situación estaba, es un gran amigo. Si hubiera estado en situación de ser convocado lo habría tenido en cuenta".

"La idea con la citación de los arqueros era ver a los tres, para ir viendo y probando. Quedé muy conforme. Es una posición para Santi (Mele) más compleja porque no está teniendo minutos, pero quedamos conformes con el partido con Japón, más allá de que el tercer gol no fue correcto. Los otros dos goles, fue fútbol", añadió.

Luego volvió a ser consultado sobre la situación de Luis Suárez, y el entrenador volvió a confirmar que el delantero entendió que ya no era su momento. "Luis estaba ilusionado, hablamos bastante seguido. Tuvimos esa charla y fue parecido a lo de Nando, pensando que de acá a la próxima competencia, en su caso entendía que hoy en día no era su prioridad, era muy lejana, difícil para él empezar un proceso nuevo y que lo pueda lograr", explicó.

Por otra parte, Referí le preguntó al entrenador celeste cómo fueron sus charlas con Darwin Núñez, que antes de la gira llevaba 27 meses sin convertir para Uruguay. "Le dije que a mi me pasó, que 27 meses no son 27 meses, que es la selección, es bastante injusto a veces y nos tenemos que abstraer. Yo en el Manchester United estuve seis meses sin hacer goles, que creo que fueron seis partidos, pero para la prensa amarillista eran seis meses. Le dije que 27 meses me tenían sin cuidado, que sabía que goles iba a hacer, que no se iba a olvidar de hacer goles", respondió.

La lesión de Federico Valverde

A Forlán también le preguntaron si le sorprendió la vuelta a las canchas de Federico Valverde este sábado, luego de que una lesión en el tobillo lo sacara de la convocatoria de la selección para la gira asiática.

"Con Fede hablamos en el momento de la lesión. Vimos la chicana del Atlético de Madrid y con el tobillo pasa eso, lo que no nos pasó con Martín, que le dije que con la rodilla era mejor no estar. Lo mismo con Seba, que era importante para él estar en un equipo nuevo. Siendo un tobillo es más noble. A mi me quedó más endeble para forzar jugar, pero es lo que tiene. Hoy lo debe tener hinchado. Contento porque haya vuelto, nos hubiese gustado tenerlo, pero la lesión es la que le tocó", contestó el entrenador.

Repasá el minuto a minuto de la conferencia de Diego Forlán:

.

Culminó la conferencia de prensa de Diego Forlán

La lesión de Valverde y lo que más le sorprendió "Con Fede hablamos en el momento de la lesión. Vimos la chicana del Atlético de Madrid y con el tobillo pasa eso, lo que no nos pasó con Martín, que le dije que con la rodilla era mejor no estar. Él quería estar pero le dije 'no Martín, me duele en el alma, pero la rodilla no es noble con el tobillo'. Lo mismo con Seba, que era importante para él estar en un equipo nuevo. Siendo un tobillo es más noble. A mi me quedó más endeble para forzar jugar, pero es lo que tiene. Hoy lo debe tener hinchado, pero es lo que tiene. Contento porque haya vuelto, nos hubiese gustado tenerlo, pero la lesión es la que le tocó. Le sorprendió a mi hijo lo chiquito que soy, porque son todos enormes. Te das cuenta el profesionalismo de ellos, cómo están preparados. Todo se va profesionalizando más, los tamaños que tienen, yo no sé si me estoy achicando. La velocidad que tienen, les ponemos tareas y la aplican instantáneamente. Fue un disfrute enorme, estar al frente, la convivencia, cómo se dieron los partidos".

Los debutantes "Entiendo cuando la prensa pide nombres y renovación, eso se va a ir dando naturalmente. Por más que el resultado del Mundial no fue el que queríamos no vamos a decir que vamos a sacar a todos los jugadores. Las camisetas de Nacional, Peñarol y la selección no es fácil ponérsela. Hay que tener respeto por quienes se la ponen y por quienes van a ir debutando. Me queda el orgullo de que debutaran tres jugadores, Bernal, Thiago y Juan, me quedé con las ganas de ver a Martín. Hay que verlos. Vi a muchísimos jugadores. No todo el mundo toma con tranquilidad ponerse la camiseta de la selección uruguaya".

Su vínculo con Darwin Núñez y su vuelta al gol "Muy feliz. Le dije que a mi me pasó, que 27 meses no son 27 meses, que es la selección, es bastante injusto a veces, nos tenemos que abstraer. Yo en el Manchester United estuve seis meses sin hacer goles, que creo que fueron seis partidos, pero para la prensa amarillista eran seis meses. Le dije que 27 meses me tenían sin cuidado, que sabía que goles iba a hacer, que no se iba a olvidar de hacer goles. En el Mundial venía de una inactividad importante. Cuando un delantero tiene una racha negativa y tenés la oportunidad de hacer un gol y romperla, sabía que si hacía uno iba a hacer dos. Si queremos una selección uruguaya peleando los primeros puestos necesitamos un jugador de ese nivel".

El principal destaque en la táctica "Lo que trabajamos, la hora que tuvimos antes de Japón, lo hicieron de manera espectacular y se vio plasmado en el partido. El gol de Araújo llega de una muy buena presión, que ya la habíamos hecho y la habíamos planificado. A pesar del dolor de esa derrota, habíamos quedado conformes, nos dio la tranquilidad de que el equipo hizo lo que entrenamos".

La tranquilidad y Luis Suárez "Luis estaba ilusionado, hablamos bastante seguido. Tuvimos esa charla y fue parecido a lo de Nando, pensando que de acá a la próxima competencia, en su caso entendía que hoy en día no era su prioridad, era muy lejana, difícil para él empezar un proceso nuevo y que lo pueda lograr". "Lo que más tranquilo me dejó fue el respaldo de ellos, el querer venir. Tuvimos charlas previas con ellos, y todos querían estar. Tenemos los contactos directos con ellos. Que tuvieran las ganas de venir a jugar esta fecha FIFA. Ellos vienen de no haber clasificado. Les puse el caso del Ruso y yo. Muchos nos vieron en Sudáfrica, pero el Mundial anterior no clasificamos".

El manejo de Bielsa y los partidos de la fecha FIFA de noviembre "Me manejo de la manera que me manejo hoy en día como persona. No me focalizo en lo que pasó, va llegando información y se va enterando de cosas, pero yo me manejo como me educaron, con lo que viví como jugador. Sencillo, no tiene mucho misterio, no hay que comparar con lo que fue antes ni lo que va a ser más adelante. En mi caso (quiero) disfrutar ser el entrenador de la selección. Lo de los partidos no es sencillo, va cambiando, se da la posibilidad de jugar en Uruguay. Hay que ver el tema del papa, lo del Estadio Centenario. El tema rivales, qué disponibilidad hay. Lo importante es que podamos jugar dos partidos"

La bienvenida a los futbolistas "Fue rápido. El miércoles (día antes) recién los tuvimos a todos. En la bienvenida traté de decir lo que uno siente, el privilegio. Agradecerles por estar todos después de esa competencia como el Mundial, con el resultado que tuvieron, que quisieran estar todos. Nos dio la tranquilidad de tener a ese plantel ahí, demostró el compromiso".

El arco después de Muslera "Las puntas como el arquero es muy importante, a la vez quienes hacen goles. Viniendo de cómo estaba la situación, Rochet parece que recayó, sabíamos que era una instancia sensible. La idea con la citación de los arqueros era ver a los tres, para ir viendo y probando. Quedé muy conforme. Es una posición para Santi (Mele) más compleja porque no está teniendo minutos, pero quedamos conformes con el partido con Japón, más allá de que el tercer gol no fue correcto. Los otros dos goles, fue fútbol. A Nando sí lo llamé, hablé con él para saber en qué situación estaba, es un gran amigo. Si hubiera estado en situación de ser convocado lo habría tenido en cuenta".

Comienza la conferencia de Diego Forlán: el balance de la gira "Muy positivo. Era la primera vez, era el debut, estar al frente de la selección mayor. Era conocer la jerarquía de los jugadores, conocernos, más allá de que tuve la oportunidad de compartir con Nahitan, entrenar a otros en Peñarol. Muy positivo, una lástima el primer partido, la pelota cayó del lado de ellos, habíamos quedado muy conformes. El partido con Corea era de altísimo nivel, al igual que contra Japón. Hacia tiempo no veía jugar a jugadores de la selección uruguaya a ese nivel contra un rival importante. Dominaron los tiempos, en el segundo tiempo pudimos hacer el quinto o sexto gol. Una lástima la lesión de Giorgian, y la de otros compañeros. Contra India teníamos que demostrar que éramos superiores, pero hoy en el fútbol no importa que equipo es, te pueden llevar a tener un mal momento. El equipo demostró la jerarquía, calidad, pudimos hacer debutar jugadores"

Así espera la sala de conferencias del Complejo Celeste Hay 20 periodistas acreditados para la conferencia, que aún no comenzó. Foto: Luis Inzaurralde

¿Cómo quedó Uruguay en el Ránking FIFA tras la gira asiática? La selección uruguaya de Diego Forlán mantuvo su posición en el Ranking FIFA tras los recientes partidos de la gira asiática que marcó el estreno del exfutbolista al frente del combinado. La celeste se mantiene en el puesto 20 de la clasificación tras los encuentros con derrota ante Japón por 3-1 y los triunfos ante Corea del Sur 4-1 e India por 6-1.

Perspectivas: ¿Diego Forlán debe seguir al frente de la selección uruguaya? La consulta planteada en Perspectivas, el espacio de opinión de lectores de El Observador en su página, puso sobre la mesa un debate para el presente deportivo de la selección nacional: tras dirigir sus primeros tres encuentros, ¿Diego Forlán debe seguir al frente de la Celeste? Conocé los resultados de la encuesta en esta noticia.

La convocatoria de la Sub 20 Tras su primera gira frente a la selección mayor, Forlán volvió a los entrenamientos con la Sub 20, y realizó una nueva convocatoria para los entrenamientos en el Complejo Celeste. Peñarol encabeza la convocatoria aportando seis futbolistas, seguido por Montevideo City Torque con cuatro representantes. Por su parte, River Plate, Defensor Sporting, Racing, Albion y Boston River suman tres futbolistas cada uno a los trabajos. La lista se completa con un jugador proveniente de Nacional, Deportivo Maldonado, Progreso y Paysandú FC. Diego Forlán retoma los trabajos con la -. Estos son los elegidos pic.twitter.com/Fx3N8EG9ug — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 8, 2026

Un balance positivo A pesar de la derrota en la hora ante Japón, la selección uruguaya de Forlán le ganó con contundencia a Corea y luego goleó a India tras un primer tiempo con dudas. Podés repasar el análisis de Referí de la primer gira de Forlán al frente de la selección uruguaya en esta nota.