Justin Ellis, el juvenil que Diego Forlán visitó para sumarlo a Uruguay, volvió a marcar un gol para Estados Unidos ante Canadá y fue elogiado por Pochettino

Apoyado en sus nuevos talentos, Estados Unidos cerró este martes de manera perfecta la ventana FIFA con una victoria 1-0 sobre Canadá en el Allianz Field de St. Paul, donde volvió a marcar el juvenil Justin Ellis (29'), a quien el seleccionador uruguayo Diego Forlán visitó con el fin de sumarlo a la celeste.

El atacante tiene nacionalidad uruguaya, por parte de madre, y tras su irrupción con buenas actuaciones en Orlando City hubo un acercamiento para que se sume a la sub 20 de Forlán.

Como informó Referí, en la reciente ventana de selecciones, el atacante fue convocado por Mauricio Pochettino y debutó de manera estelar con la camiseta de Estados Unidos al anotar un gol y ser la figura en el triunfo 4-1 sobre Perú.

Vale recordar que Diego Forlán realizó un viaje relámpago a Estados Unidos para hablar personalmente con el joven delantero para tratar de convencerlo de jugar para Uruguay.

De la ilusión de Diego Forlán a su segundo partido con Estados Unidos: la compleja situación de Justin Ellis y el seguimiento de Uruguay

Pese al debut con gol con Estados Unidos, Justin Ellis no jugó ante Chile y la AUF y Diego Forlán conservan la vía legal para citarlo

Ellis no jugó ante el segundo partido de esta seguidilla ante Chile, ingresó en el tercero ante México y fue titular frente a Canadá este martes, anotando el gol de la victoria.

Justin Ellis en el amistoso en el que marcó un gol para Estados Unidos ante Canadá Foto: AFP

Este escenario mantiene la atención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del propio Forlán.

Aunque el delantero ya ha sumado minutos oficiales con la mayor de Estados Unidos, los reglamentos de FIFA y la vía legal continúan bajo análisis estricto por parte de la celeste, que conserva las esperanzas de convencerlo a futuro de vestir la camiseta uruguaya.

Al tener menos de 21 años y no haber jugado tres partidos oficiales Clase A con la selección absoluta estadounidense, la AUF mantiene intacta la posibilidad de formalizar el trámite si el delantero resuelve finalmente aceptar el proyecto deportivo uruguayo.

Los partidos que jugó en esta doble fecha de setiembre-octubre fueron amistosos.

Diego Forlán fue hasta Estados Unidos y se reunió con el juvenil Justin Ellis

Ahora la dificultad para la AUF se plantea porque en noviembre EEUU volverá a jugar en el marco de la Liga de Naciones de Concacaf , competencia oficial A, y se conocerá si Ellis vuelve a ser convocado por Pochettino junto a las principales figuras.

Entre el 9 y 17 de noviembre, EEUU enfrentará a Haití en dos partidos (ida y vuelta) por cuartos de final del torneo de Concacaf.

Si Ellis juega esos encuentros entonces comenzará la cuenta regresiva para los celestes, porque al cuarto partido oficial ya no podrá defender a Uruguay.

¿Cuándo podrá llegar Ellis al cuarto partido con EEUU? Si clasifica en noviembre, la selección estadounidense volverá a competir en marzo del próximo año por el mismo torneo en las semifinales y finales y allí podrá tener la posibilidad de jugar otros dos encuentros oficiales A.

Segundo gol de Ellis en la mayor de Estados Unidos

El Team USA nuevamente mostró la casta de sus juveniles, tal vez la mejor noticia para el equipo del entrenador Mauricio Pochettino que culmina la fecha de amistosos internacionales con cuatro triunfos.

El cuadro de la barra y las estrellas terminó la ronda preparatoria con dos triunfos ante rivales sudamericanos (Perú y Chile) y dos ante los otros grandes de su zona (México y Canadá). Anotó 12 goles y solo recibió tres.

"Estoy preocupado", dijo el argentino entre risas al término del cotejo. "Estos jugadores deben seguir con humildad en sus equipos, ahora se trata de mantener este nivel de compromiso y seguir mejorando cada día".

Justin Ellis celebró en su debut su gol para Estados Unidos, con la selección uruguaya a la espera

Con el objetivo de renovar con materia prima fresca de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Poche volvió a apostar por una alineación con muchos jóvenes ante su rival del norte.

Y nuevamente fue recompensado. Ellis, de 19 años, marcó el gol de la victoria y se perfila como una de las fichas a tener en cuenta luego de convertirse en la promesa del Orlando City de la MLS.

El juvenil anotó su segundo gol con su selección después de estrenarse con un tanto en la victoria 4-1 sobre Perú, en Orlando.

Su compañero en Orlando, Alex Freeman, ganó por la banda derecha y metió centro al segundo palo donde Ellis apareció bien acomodado para empujar la pelota antes de la media hora de juego.

"Mantener" la pasión

El joven atacante había acusado molestias en el tobillo derecho y estas quedaron en evidencia durante la celebración, y más tarde en su posterior salida del partido.

"Los jugadores merecen el crédito, no solamente por el resultado sino por la forma en la que hemos competido, es un buen inicio", afirmó Pochettino.

"Hemos jugado cuatro partidos en dos semanas y lo hicimos con el mismo compromiso y la misma pasión, eso es algo que debemos mantener", agregó.

Justin Ellis celebra su gol en su debut con la selección de Estados Unidos Foto: EFE

Canadá, que sigue bajo la sombra de México y Estados Unidos en la lucha por la supremacía en Concacaf, tuvo la posesión de la pelota en el segundo tiempo pero careció de oportunidades dentro del área enemiga.

El técnico de los canadienses, el estadounidense Jesse Marsch, incluyó en su once titular hombres de experiencia como el arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, y el atacante del Atlético de Madrid, Jonathan David.

Los Canucks llegaron a Minnesota impulsados por sus victorias ante Chile (1-0) y Perú (2-0), pero se marcharán ampliando su antirrécord contra el Team USA. Sus rivales estadounidenses los han vencido en 17 ocasiones, les empataron en 13 y cayeron en 12.

El siguiente paso para los de Pochettino será en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde enfrentará a la mundialista Haití en juegos de visita recíproca entre el 9 y el 17 de noviembre.

Pochettino aspira a revertir una penosa presentación en la edición pasada de ese torneo, previa a la Copa del Mundo del 2026, que lo vio terminar en el cuarto puesto en la edición 2024-25.

"Es fácil llegar y hacer el debut, pero ahora debemos hacerle entender a estos jugadores que tienen una mayor responsabilidad con su juego y este grupo", finalizó el exentrenador del Tottenham.

Alineaciones:

Estados Unidos: Brian Schwake; Alex Freeman, Chris Richards (cap.), Auston Trusty (Antonee Robinson, 74'), George Campbell (Adri Mehmeti, 74'); Gio Reyna (Sebastián Berhalter, 46'), Yunus Musah (Sergiño Dest, 46'), Brooklyn Raines (Tyler Adams, 62'); Malik Tillman (Neil Pierre, 74'), Mathis Albert (Cole Campbell, 61'), Justin Ellis (Julian Hall, 47')

Canadá: Dayne St. Clair; Luc de Fougerolles, Niko Sigur, Richie Laryea; Nathan Saliba, Stephen Eustáquio (Mathieu Choiniere, 46'), Liam Millar (Jacen Russell-Rowe, 66'), Jacob Shaffelburg (Promise David, 72'), Ralph Priso; Tani Oluwaseyi (Daniel Jebbison, 66'), Jonathan David .