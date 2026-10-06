Aprobado: Diego Forlán cerró con goleada ante India su gira debut en la selección uruguaya, en la que mostró su estilo y empleó a todos los jugadores disponibles

La selección uruguaya de Diego Forlán cerró su gira de la Fecha FIFA con victoria 6-1 ante India este martes en Calcuta, en el tercer partido del nuevo entrenador interino celeste, luego del debut con derrota ante Japón por 3-1 y del triunfo 4-1 frente a Corea del Sur.

Ante un rival notoriamente inferior, que pese a eso complicó en el comienzo y llegó a igualar 1-1, la celeste luego goleó con tantos de Darwin Núñez , Maximiliano Araújo (2), Rodrigo Zalazar y Juan Manuel Sanabria.

Como en sus anteriores partidos, Forlán volvió a utilizar el sistema 1-4-4-2 con dos volantes de contención y dos por afuera que llegan al área para finalizar como atacantes, ratificando que ese es su esquema favorito, lo que también quedó en evidencia a la hora de hacer sustituciones puesto por puesto, sin romper ese dibujo.

La alineación de este martes en Calcuta tuvo el debut de Thiago Cardozo en el arco , Nahitan Nández de lateral derecho, Santiago Mouriño y José María Giménez de centrales y Joaquín Piquerez por izquierda.

La vuelta al gol de Darwin Núñez de la mano de Diego Forlán, uno de los puntos positivos que dejó la gira de la selección uruguaya

Los ensayos de Diego Forlán en el arco de la selección uruguaya con Santiago Mele, Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo

El equipo de Uruguay que salió a enfrentar a India Foto: AFP

Rodrigo Bentancur y Emiliano Martínez fueron los volantes centrales, con Rodrigo Zalazar y Maximiliano Araújo por las bandas.

Esta vez, sin Giorgian De Arrascaeta, lesionado, que había sido figura ante Corea del Sur jugando por detrás del delantero, volvió a colocar un doble 9 con Darwin Núñez y Federico Viñas, quienes habían sido dupla en el primer partido ante Japón.

La jerarquía de Bentancur en la salida desde el área fue uno de los rasgos que dejó ver la selección de Forlán. En ese rol, el volante se replegó hasta meterse entre los zagueros para comenzar las jugadas, con los centrales abiertos y los laterales lanzados.

La presencia ofensiva de los laterales también es una marca de su planteo, como se pudo ver en el segundo gol luego de un gran pase al vacío de Mouriño para Nandez, quien envió el centró para la llegada de Maxi Araújo a definir casi como un 9, una jugada que en sus movimientos fue muy parecida a la del golazo de Darwin ante Corea del Sur con pase de Ronald Araujo para que trepara y asistiera Guillermo Varela.

Diego Forlán ante Corea del Sur Foto: AFP

Uno de los recursos más notorios en la idea de Forlán es el cambio de los volantes por afuera.

Esta vez Araújo comenzó por izquierda y Zalazar por derecha, pero luego cambiaron, como ya había ocurrido en los anteriores partidos. Justamente, el gol de Zalazr llegó con un remate cuando estaba con perfil cambiado.

El flamante DT también mantuvo su sistema cuando hizo variantes, las que fueron puesto por puesto.

Este martes ingresaron Guillermo Varela por Nandez y Lucas Torreira por Martínez, y luego Facundo Bernal por Bentancur, Juan Manuel Sanabria por Piquerez, Juan Rodríguez por Giménez, Facundo Pellistri, que generó dos asistencia, por Zalazar y Rodrigo Aguirre, autor de un golazo final, por Darwin.

Debuts, todos con minutos y lo que queda por ver

La gira de la selección uruguaya tuvo tres debuts en la mayor: Rodrigo Bernal, que jugó ante Japón e India, Thiago Cardozo, titular este martes, y Juanchi Rodríguez, el ex Peñarol hoy en Cagliari de Italia.

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

Además, el DT probó a los tres goleros que llevó con un partido para cada uno: Mele ante Japón, Fiermarín ante Corea del Sur y este martes Cardozo en Calcuta.

Forlán utilizó a todos los jugadores que llevó a la gira, salvo a los que no pudieron jugar por lesiones como ocurrió con Sebastián Cáceres y Martín Satriano. De Arrascaeta y Mathías Olivera sumaron minutos en los primeros dos partidos, aunque no estuvieron en el tercero por lesiones, como tampoco estuvo Brian Rodríguez por aspectos administrativos.

Una de las dudas que dejó estos partidos es si el seleccionador jugará con un doble 9 o si colocará a De Arrascaeta por detrás de Darwin, como ocurrió ante Corea del Sur en el mejor partido de Uruguay teniendo en cuenta el nivel del rival.

También queda por ver qué ocurrirá cuando estén a las órdenes jugadores que no pudieron formar parte de esta gira, como son los casos de Federico Valverde o Agustín Canobbio, y de qué forma los utilizará el entrenador.

Pasando raya, Forlán, tras los interrogantes sobre cómo iba a ser su conducción al frente de la selección uruguaya, cierra su primera gira al frente de la mayor con un aprobado, luego de una derrota ante Japón que consideró un "golpe duro" porque se dio en los minutos finales de un partido parejo y con solo un entrenamiento grupal previo, que luego levantó con un gran triunfo ante Corea del Sur, más una esperable goleada ante India, un rival de menor jerarquía ante el que le dio minutos a jugadores que habían tenido pocos minutos y le respondieron.